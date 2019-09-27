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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о загрязнении нефти в "Дружбе" Балабай

11:09 27.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Самарский районный суд в пятницу продлил срок ареста экс-гендиректора компании "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, которая является фигурантом уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Продлить обвиняемой Балабай срок содержания под стражей ... до 30 января 2020 года включительно", - сказала судья Елена Грибова.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
11 июня, 08:37РИА Новости
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
Как сообщил в ходе заседания адвокат обвиняемой Дмитрий Натариус, с согласия следствия 12 августа Балабай продала свою 100-процентную долю в ООО "Нефтеперевалка" третьему лицу, и 10 сентября новый собственник компании прекратил полномочия Балабай в качестве генерального директора.
Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.
Первыми фигурантами дела, помимо Балабай, стали ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти". Все шестеро фигурантов были арестованы, однако позже Баландин был переведен под домашний арест.
Позже также стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 13 человек: суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы", еще в отношении троих сотрудников линейной производственно-диспетчерской станции "Лопатино" (входит в структуру "Транснефть-Дружбы") была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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