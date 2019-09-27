Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о загрязнении нефти в "Дружбе" Балабай

САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Самарский районный суд в пятницу продлил срок ареста экс-гендиректора компании "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, которая является фигурантом уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Продлить обвиняемой Балабай срок содержания под стражей ... до 30 января 2020 года включительно", - сказала судья Елена Грибова.

Как сообщил в ходе заседания адвокат обвиняемой Дмитрий Натариус, с согласия следствия 12 августа Балабай продала свою 100-процентную долю в ООО "Нефтеперевалка" третьему лицу, и 10 сентября новый собственник компании прекратил полномочия Балабай в качестве генерального директора.

Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.

Первыми фигурантами дела, помимо Балабай, стали ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти". Все шестеро фигурантов были арестованы, однако позже Баландин был переведен под домашний арест.