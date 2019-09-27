Историк отметил внимание к теме становления России в Калужской области

"Вообще в Калуге всегда придавалось и придается большое значение историческому знанию. Калужане любят историю, ценят историю… Калуга - регион, который был всегда ориентирован на Москву и был всегда тесно связан с Москвой. Конечно же, Калуга через себя пронесла огромный пласт нашей национальной истории, поэтому практически все важные события, которые происходили в нашей стране, и тем более касались нашей столицы, в значительной степени затрагивали Калугу и наш регион в целом", - рассказал Калугин.