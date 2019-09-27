Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T11:08Z
https://ria.ru/20190927/1559194859.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150090/54/1500905438_0:26:3008:1718_1036x0_80_0_0_1b70b741deecf93f7a7b3b04ee7902ba.jpg
РИА Новости
Калужская область

Историк отметил внимание к теме становления России в Калужской области

11:08 27.09.2019
27
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН, профессор, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян
Научный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН, профессор, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Научный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН, профессор, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян. Архивное фото
КАЛУГА, 27 сен - РИА Новости. Калужская область уделяет большое внимание вопросам становления централизованного российского государства, поэтому является подходящей площадкой для проведения конференций на эту тему, считает научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян.
В четверг в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Калужской области с 8 по 11 октября международной научной конференции "Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV - XVII вв.".
Калуга
23 августа, 17:45Калужская область
Калужская область вложит в 2020 году более двух млрд рублей в развитие села
"Выбор Калуги для данной конференции не случаен… Руководство Калужского университета и руководство Калужской области обращают большое внимание на проблемы складывания централизованного российского государства. Именно в Калуге был открыт памятник Ивану III, а это несколько забытая фигура в нашей истории… При нем Россия обрела свой полный суверенитет, именно при нем появилось слово "империя", - заметил в своем выступлении на пресс-конференции Чубарьян.
По его мнению, будущая конференция имеет важное значение для научного сообщества. "Это подтверждается и участием в конференции представителей разных стран, прежде всего европейских, конечно, - Франции, Германии, Польши", - заявил ученый.
Чубарьян также подчеркнул, что конференция не состоялась бы без благожелательного участия руководства области. "Калуга становится центром для проведения конференций по истории этого периода нашего государства", - отметил он.
Пенсионеры на улице Москвы
23 сентября, 17:26Калужская область
Калужские центры получили машины для доставки пенсионеров в больницы
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин выразил уверенность, что конференция пройдет на высочайшем уровне. По его словам, регион готов стать площадкой для дискуссий на исторические темы.
"Вообще в Калуге всегда придавалось и придается большое значение историческому знанию. Калужане любят историю, ценят историю… Калуга - регион, который был всегда ориентирован на Москву и был всегда тесно связан с Москвой. Конечно же, Калуга через себя пронесла огромный пласт нашей национальной истории, поэтому практически все важные события, которые происходили в нашей стране, и тем более касались нашей столицы, в значительной степени затрагивали Калугу и наш регион в целом", - рассказал Калугин.
000000
Обсудить 0
Калужская областьРоссийская академия наукКалужская областьЕвропаАлександр ЧубарьянОбщество
Рекомендуем
Военно-исторический фестиваль Великое стояние на реке Угре в Калужской области
Калужские власти призвали слушать ученых по дате окончания стояния на Угре
РИА
Новости
II Международный фестиваль Северный Характер: Green Screen
Фестиваль экологического и социального кино проходит в России и Норвегии
Добыча золота
В Магадане открыли факультет старателей для подростков-инвалидов
Погрузка угля
Росприроднадзор проверит компании Приморья по перевалке угля
Лента
новостей
Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке
Вершинин: ООН могла бы стать местом для снижения напряженности с Украиной
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Толстой сравнил борьбу с фейками в Telegram с войной с ветряными мельницами
Скульптура слона из яблок, пострадавшая от вандалов на дне города в Ставрополе
Глава Ставрополья предложил возить на выставки "яблочного слона"
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
Постпред России: Иран имеет право на обогащение урана в соответствии с ДНЯО
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В Кремле прокомментировали вопрос изменения избирательного законодательства
Строительство самого масштабного объекта ветроэнергетики - ВЭС, общей мощностью 150 МВт в Республике Адыгея
Адыгейские власти рассказали о перспективах проекта создания ветропарка
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль российско-финляндского форума в развитии сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин обсудил с членами Совбеза договор о РСМД и Сирию
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
В Китае достроили компрессорную станцию для приема газа "Силы Сибири"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния