Историк отметил внимание к теме становления России в Калужской области

КАЛУГА, 27 сен - РИА Новости. Калужская область уделяет большое внимание вопросам становления централизованного российского государства, поэтому является подходящей площадкой для проведения конференций на эту тему, считает научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян.
В четверг в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Калужской области с 8 по 11 октября международной научной конференции "Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV - XVII вв.".
"Выбор Калуги для данной конференции не случаен… Руководство Калужского университета и руководство Калужской области обращают большое внимание на проблемы складывания централизованного российского государства. Именно в Калуге был открыт памятник Ивану III, а это несколько забытая фигура в нашей истории… При нем Россия обрела свой полный суверенитет, именно при нем появилось слово "империя", - заметил в своем выступлении на пресс-конференции Чубарьян.
По его мнению, будущая конференция имеет важное значение для научного сообщества. "Это подтверждается и участием в конференции представителей разных стран, прежде всего европейских, конечно, - Франции, Германии, Польши", - заявил ученый.
Чубарьян также подчеркнул, что конференция не состоялась бы без благожелательного участия руководства области. "Калуга становится центром для проведения конференций по истории этого периода нашего государства", - отметил он.
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин выразил уверенность, что конференция пройдет на высочайшем уровне. По его словам, регион готов стать площадкой для дискуссий на исторические темы.
"Вообще в Калуге всегда придавалось и придается большое значение историческому знанию. Калужане любят историю, ценят историю… Калуга - регион, который был всегда ориентирован на Москву и был всегда тесно связан с Москвой. Конечно же, Калуга через себя пронесла огромный пласт нашей национальной истории, поэтому практически все важные события, которые происходили в нашей стране, и тем более касались нашей столицы, в значительной степени затрагивали Калугу и наш регион в целом", - рассказал Калугин.