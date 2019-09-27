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РИА Новости

Украина должна перестать быть частью "русского мира", заявил вице-премьер

10:59 27.09.2019
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© Фото : страница Дмитрия Кулебы на FacebookДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на Facebook
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Украине нужно перестать быть частью "русского мира" и выйти из политической сферы интересов России, чтобы ЕС был готов говорить о перспективе членства, заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.
"Нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Надо выйти из политической сферы интересов (России – ред.), прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить", - сказал Кулеба в интервью "Европейской правде", опубликованном в пятницу.
По его мнению, также нужно соединить не только украинский и европейский бизнес и чиновников, но и простых людей. "Чем больше у нас будет межчеловеческих контактов, тем лучше для евроинтеграционных перспектив", - добавил Кулеба.
После госпереворота на Украине в 2014 году отношения Киева и Москвы стали ухудшаться. Бывший президент Украины Петр Порошенко неоднократно говорил России "последнее прощай", а отношения между государствами из-за позиции Киева достигли низшей точки. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского ряд экспертов выражали мнение, что отношения между странами могут улучшиться.
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