Украина должна перестать быть частью "русского мира", заявил вице-премьер

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Украине нужно перестать быть частью "русского мира" и выйти из политической сферы интересов России, чтобы ЕС был готов говорить о перспективе членства, заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Нужно самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Надо выйти из политической сферы интересов (России – ред.), прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить", - сказал Кулеба в интервью "Европейской правде" , опубликованном в пятницу.

По его мнению, также нужно соединить не только украинский и европейский бизнес и чиновников, но и простых людей. "Чем больше у нас будет межчеловеческих контактов, тем лучше для евроинтеграционных перспектив", - добавил Кулеба.