В Набережных Челнах начали проверку после пожара в заброшенном ресторане

КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Прокуратура проверит владельца здания после пожара в недействующем ресторане "Арарат" в Набережных Челнах в Татарстане, где погиб подросток, а также местные власти и органы профилактики правонарушений несовершеннолетних, сообщает надзорное ведомство.

По данным ГУМЧС России по Татарстану, сообщение о горении кровли здания недействующего ресторана "Арарат" в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике, 2а, поступило в 17.04 мск в четверг. Из-под кровли здания на площади 600 квадратных метров выбивался густой черный дым, наблюдались отдельные очаги открытого горения. Здание не электрифицировано и не газифицировано. В 19.27 мск открытое горение было ликвидировано.

При проливке и проверке здания в 19.33 мск в одном из помещений без окон было обнаружено тело 13-летнего подростка. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Прокуратура Набережных Челнов начала проверку в связи с пожаром в здании ресторана "Арарат"… В настоящее время причины пожара устанавливаются. Вместе с тем, надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности владельцем здания, градостроительного законодательства - местными властями, полноту и своевременность принятых мер - органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и службой судебных приставов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры, будет дана правовая оценка действиям сотрудников МЧС, осуществлявших тушение пожара. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.