Huawei продолжит переговоры о запрете использования сервисов Google

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Китайская компания Huawei продолжает переговоры с Google по проблеме возможного вступления в силу запрета на использование сервисов американской компании, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.

По его словам, Huawei и Google всегда были партнерами. "Мы продолжаем переговоры и пытаемся найти решение к сложившейся ситуации. В настоящее время все смартфоны на рынке работают без влияния запрета. Что касается будущих телефонов, влияние будет небольшим, потому что наша экосистема была взаимосвязана с Google на протяжении длительного периода времени", - сказал он.

"К примеру, приложения Google в смартфоны предустанавливались. Если запрет вступит в силу, то приложения Google не будут предустановлены, но AppGallery (магазин приложений Huawei - ред.) останется", - рассказал Гонсало.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и в возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.