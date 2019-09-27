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РИА Новости

Huawei продолжит переговоры о запрете использования сервисов Google

10:20 27.09.2019 (обновлено: 10:21 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Китайская компания Huawei продолжает переговоры с Google по проблеме возможного вступления в силу запрета на использование сервисов американской компании, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
По его словам, Huawei и Google всегда были партнерами. "Мы продолжаем переговоры и пытаемся найти решение к сложившейся ситуации. В настоящее время все смартфоны на рынке работают без влияния запрета. Что касается будущих телефонов, влияние будет небольшим, потому что наша экосистема была взаимосвязана с Google на протяжении длительного периода времени", - сказал он.
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"К примеру, приложения Google в смартфоны предустанавливались. Если запрет вступит в силу, то приложения Google не будут предустановлены, но AppGallery (магазин приложений Huawei - ред.) останется", - рассказал Гонсало.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и в возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
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