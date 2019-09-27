МВФ: обсуждение новой программы для Украины будет продолжаться

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели, говорится в заявлении по итогам работы миссии.

Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября. Планировалось, что она оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе и что стороны проведут переговоры о новом кредитовании. Ранее украинское представительство МВФ сообщило, что миссия в четверг завершает свою работу на Украине, в пятницу ожидается заявление по итогам ее работы. В украинском Минфине сообщили, что переговоры между Киевом и МВФ о новой программе кредитования для Украины находятся в активной фазе.

"Обсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели", - сказано в заявлении.