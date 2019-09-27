МВФ: обсуждение новой программы для Украины будет продолжаться

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели, говорится в заявлении по итогам работы миссии.
17 сентября, 11:35РИА НовостиЭкономист рассказал, почему МВФ может не дать кредит Украине
Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября. Планировалось, что она оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе и что стороны проведут переговоры о новом кредитовании. Ранее украинское представительство МВФ сообщило, что миссия в четверг завершает свою работу на Украине, в пятницу ожидается заявление по итогам ее работы. В украинском Минфине сообщили, что переговоры между Киевом и МВФ о новой программе кредитования для Украины находятся в активной фазе.
"Обсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели", - сказано в заявлении.
В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.