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РИА Новости

В Приамурье упразднили один из комитетов из-за низкой эффективности

10:00 27.09.2019 (обновлено: 12:33 27.09.2019)
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© Законодательное Собрание Амурской областиЗаседание комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Заксобрания Амурской области
Заседание комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Заксобрания Амурской области
© Законодательное Собрание Амурской области
Заседание комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Заксобрания Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости. Комитет по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Заксобрания Амурской области упразднили, его полномочия передали комитету по вопросам экономики и собственности, сообщается на сайте парламента Приамурья.
"Два комитета — по вопросам экономики и собственности области и по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям — объединяются в один. Данное решение принято для удобства взаимодействия с исполнительной властью", — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что за 2017-2018 годы комитет показал свою низкую эффективность: его членами были вынесены на заседания законодательного собрания пять законопроектов.
"Причем только два разработаны непосредственно комитетом, остальные внесены либо губернатором области, либо другими субъектами законодательной инициативы", — приводятся в сообщении слова одного из инициаторов упразднения, председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгения Тюхаева.
В правительстве Приамурья проблемами экономического развития и внешнеэкономических связей занимается одно министерство. Ранее эти вопросы курировали два ведомства, но в октябре 2018 года в результате слияния они были объединены.
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