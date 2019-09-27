В Приамурье упразднили один из комитетов из-за низкой эффективности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости. Комитет по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Заксобрания Амурской области упразднили, его полномочия передали комитету по вопросам экономики и собственности, сообщается на сайте парламента Приамурья.

"Два комитета — по вопросам экономики и собственности области и по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям — объединяются в один. Данное решение принято для удобства взаимодействия с исполнительной властью", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 2017-2018 годы комитет показал свою низкую эффективность: его членами были вынесены на заседания законодательного собрания пять законопроектов.

"Причем только два разработаны непосредственно комитетом, остальные внесены либо губернатором области, либо другими субъектами законодательной инициативы", — приводятся в сообщении слова одного из инициаторов упразднения, председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгения Тюхаева.