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РИА Новости

Турция может купить у США системы ПВО Patriot наряду с российскими С-400

09:44 27.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Турция предложила США купить их зенитно-ракетные комплексы Patriot наряду с российскими С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Я сделал им предложение. Я сказал лично (президенту США Дональду) Трампу: "Мы можем купить у вас Patriot вместе с С-400". Они ответили: "Если это серьезно, давайте поработаем над этим". Если вы можете провести это через конгресс, мы тоже будем работать. И если такое предложение мы получим, то у нас будет еще и альтернативная система обороны", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из США. Его цитирует газета Milliyet.
По его словам, предложение США по системам ПВО "не должно заставлять Турцию искать другой путь".
Поставки новейших российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
20 сентября, 13:01РИА Новости
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Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
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