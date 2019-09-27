Турция может купить у США системы ПВО Patriot наряду с российскими С-400

"Я сделал им предложение. Я сказал лично (президенту США Дональду) Трампу: "Мы можем купить у вас Patriot вместе с С-400". Они ответили: "Если это серьезно, давайте поработаем над этим". Если вы можете провести это через конгресс, мы тоже будем работать. И если такое предложение мы получим, то у нас будет еще и альтернативная система обороны", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из США. Его цитирует газета Milliyet.