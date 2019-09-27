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РИА Новости

В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании

09:26 27.09.2019
2008
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатель в фирменном магазине Huawei
Покупатель в фирменном магазине Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Покупатель в фирменном магазине Huawei . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Влияние запрета на использование китайской Huawei сервисов американской Google преувеличено в СМИ, в работе смартфонов китайской компании особо ничего не поменяется, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
"Влияние запрета Google было немного преувеличено в СМИ. На самом деле он не влияет особо на экосистему, он особо ничего не меняет в работе смартфонов Huawei. Это просто детали, которые изменяться", - сказал он.
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Он отметил, что в случае вступления запрета в силу пользователи смогут скачать приложения через AppGallery. "Единственная разница, которую стоит ожидать, если запрет вступит в силу, что сервисы Google не будут предустановлены на наших смартфонах. Других изменений не произойдет. Мы не собираемся устраивать жесткую конкуренцию. Мы собираемся оставить пользователям выбор, и если пользователям понадобится что-то в смартфоне, то мы добавим это или найдем альтернативу", - сообщил Гонсало.
Он добавил, что в настоящее время в смартфонах в европейском регионе все остается без изменений. "Если запрет вступит в силу, будут соответствующие изменения", - считает представитель Huawei.
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Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
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