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РИА Новости

Перевозка новой партии белух из "китовой тюрьмы" начнется 28 сентября

08:39 27.09.2019
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© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК , 27 сен - РИА Новости. Перевозка части оставшихся в китовой тюрьме в Приморье белух начнется 28 сентября, сообщил РИА Новости руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
В Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. По данным СК, в бухте находились 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух.
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Специалисты выпустят последних в "китовой тюрьме" белух на научном судне
Транспортировку очередной группы животных должны были начать 12 сентября, но из-за паводка на Амуре откладывали. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что ученые с помощью научно-исследовательского судна доставят оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух к месту выпуска в Хабаровском крае.
"Выпуск очередной партии белух ВНИРО начнет 28 сентября 2019 года. Всего будет выпущено 14 животных, за которых ВНИРО заплатит четырем компаниям-отловщикам 38,5 млн рублей", - сказал Лисицын.
На сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещено 4 закупки "Поставка животных в целях проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух для нужд ФГБНУ ВНИРО". Согласно договорам, белухи поставляются для проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух, в отношении которых были проведены реадаптационные мероприятия в бухте Средняя.
Согласно этих закупок, отгрузка проводится одной партией и начинается 28 сентября в акватории бухты Средняя. Также там указаны суммы контрактов, в общей сложности они составляют 38,5 млн руб.
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