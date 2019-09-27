Медведев поручил предусмотреть дополнительные деньги на диагностику

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил предусмотреть в бюджете дополнительные средства на увеличение объемов дорогих диагностических исследований на сумму не менее 12,7 миллиардов рублей в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства.