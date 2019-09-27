Медведев поручил предусмотреть дополнительные деньги на диагностику

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил предусмотреть в бюджете дополнительные средства на увеличение объемов дорогих диагностических исследований на сумму не менее 12,7 миллиардов рублей в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства.
Такое поручение дано Минздраву, Минфину, Минэкономразвития и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования после общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы "Диалог" телеканала "Россия 24".
"Предусмотреть в бюджете ФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в составе субвенций из бюджета ФОМС, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского страхования полномочий, дополнительные средства на увеличение объемов дорогостоящих диагностических исследований, проводимых в амбулаторных условиях, в размере не менее 12,7 миллиарда рублей в 2020 году", - говорился в поручениях.