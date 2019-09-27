У пассажиров, летевших из Аргентины в Испанию, нашли более 200 кг кокаина

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропортов совместно с таможенной службой конфисковали в международном аэропорту Эсейса близ Буэнос-Айреса 240 килограммов кокаина из чемоданов нескольких пассажиров, направлявшихся в Мадрид, сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Путин рассказал о возможном усилении подразделений по борьбе с наркотиками

Путин рассказал о возможном усилении подразделений по борьбе с наркотиками

По словам министра, были конфискованы наркотики на сумму почти в 2,5 миллиона долларов.