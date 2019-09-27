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РИА Новости

У пассажиров, летевших из Аргентины в Испанию, нашли более 200 кг кокаина

08:27 27.09.2019
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© AP Photo / Argentine Security MinisterАргентинские полицейские вскрывают пакеты с кокаином
Аргентинские полицейские вскрывают пакеты с кокаином
© AP Photo / Argentine Security Minister
Аргентинские полицейские вскрывают пакеты с кокаином. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропортов совместно с таможенной службой конфисковали в международном аэропорту Эсейса близ Буэнос-Айреса 240 килограммов кокаина из чемоданов нескольких пассажиров, направлявшихся в Мадрид, сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.
"240 килограммов кокаина! направлялись из Эсейсы в Мадрид в чемоданах. Мы конфисковали их в рамках масштабной совместной операции службы безопасности аэропорта и таможни, в ходе которой были произведены 26 обысков и задержаны 13 человек", - написала министр в Twitter.
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