У пассажиров, летевших из Аргентины в Испанию, нашли более 200 кг кокаина

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности аэропортов совместно с таможенной службой конфисковали в международном аэропорту Эсейса близ Буэнос-Айреса 240 килограммов кокаина из чемоданов нескольких пассажиров, направлявшихся в Мадрид, сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.
"240 килограммов кокаина! направлялись из Эсейсы в Мадрид в чемоданах. Мы конфисковали их в рамках масштабной совместной операции службы безопасности аэропорта и таможни, в ходе которой были произведены 26 обысков и задержаны 13 человек", - написала министр в Twitter.
По словам министра, были конфискованы наркотики на сумму почти в 2,5 миллиона долларов.