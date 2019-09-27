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РИА Новости

В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков

08:02 27.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 06.05 (совпадает с мск) боевики 59 бригады ВС Украины из 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое, выпустив при этом десять снарядов", - сообщил Осадчий.
Автомобили ОБСЕ в Донбассе
26 сентября, 14:36РИА Новости
В ЛНР обвинили силовиков в минировании дорог на пути следования СММ ОБСЕ
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, неукоснительно соблюдая режим тишины и минские договоренности.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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