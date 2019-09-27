В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 06.05 (совпадает с мск) боевики 59 бригады ВС Украины из 122-миллиметровой самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое, выпустив при этом десять снарядов", - сообщил Осадчий.

Он уточнил, что подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, неукоснительно соблюдая режим тишины и минские договоренности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.