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РИА Новости

Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала

05:10 27.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика. Архивное фото
КАИР, 27 сен - РИА Новости. Защита брата бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики Саида, экс-главы госбезопасности Османа Тартага, экс-руководителя департамента разведки и безопасности Мухаммеда Медьена и генерального секретаря партии трудящихся Луизы Ханун обжалует приговор военного трибунала, заявил адвокат Рашид Хан.
В минувшую среду военный трибунал города Блида приговорил соратников экс-президента к 15 годам заключения за участие в заговоре против армии и государства.
"Приговор будет обжалован в высшей инстанции на следующей неделе, с тем, чтобы сам суд прошел в более подходящих условиях", - сказал адвокат в интервью телеканалу "Аль-Арабия". По его словам, до сих пор никаких вещественных доказательств вины подсудимых представлено не было.
Ранее алжирские СМИ раскрыли детали дела против бывших высокопоставленных чиновников этой североафриканской страны.
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Сообщалось, в частности, что в последние дни правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики в разгар народных протестов экс-руководители обсуждали возможные варианты трансформации власти неконституционным путем.
По данным алжирской газеты "Аль-Хабар", брат экс-президента, который считался фактическим правителем страны после того, как Абдельазиз Бутефлика пережил инсульт, хотел ввести в стране режим ЧП и предложить на пост временного главы государства бывшего президента Ламина Зеруаля. Это предложение было озвучено в ходе встречи последнего с участием бывших руководителей спецслужб страны и главы партии трудящихся Луизы Ханун.
Однако против такого варианта развития событий выступал действующий глава генерального штаба Ахмед Гаид Салех. Он настаивал на досрочном уходе Бутефлики по состоянию здоровья и проведении новых выборов в соответствии с действующей конституцией.
В итоге после нескольких недель массовых народных протестов 2 апреля Абдельазиз Бутефлика ушел со своего поста по состоянию здоровья. Спустя месяц, 4 мая, были взяты под стражу Саид Бутефлика и бывшие руководители спецслужб.
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Алжир с февраля этого года сталкивается с мощными народными протестами, которые привели к досрочной отставке 2 апреля правившего четыре срока подряд президента Бутефлики. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено.
Новая дата президентских выборов назначена на 12 декабря. Ранее глава генштаба армии Алжира Ахмед Гаид Салех высказался за проведение выборов до середины декабря 2019 года.
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Абдельазиз БутефликаАлжир (республика)В мире
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