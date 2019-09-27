Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала

КАИР, 27 сен - РИА Новости. Защита брата бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики Саида, экс-главы госбезопасности Османа Тартага, экс-руководителя департамента разведки и безопасности Мухаммеда Медьена и генерального секретаря партии трудящихся Луизы Ханун обжалует приговор военного трибунала, заявил адвокат Рашид Хан.

В минувшую среду военный трибунал города Блида приговорил соратников экс-президента к 15 годам заключения за участие в заговоре против армии и государства.

"Приговор будет обжалован в высшей инстанции на следующей неделе, с тем, чтобы сам суд прошел в более подходящих условиях", - сказал адвокат в интервью телеканалу "Аль-Арабия". По его словам, до сих пор никаких вещественных доказательств вины подсудимых представлено не было.

Ранее алжирские СМИ раскрыли детали дела против бывших высокопоставленных чиновников этой североафриканской страны.

Сообщалось, в частности, что в последние дни правления экс-президента Абдельазиза Бутефлики в разгар народных протестов экс-руководители обсуждали возможные варианты трансформации власти неконституционным путем.

По данным алжирской газеты "Аль-Хабар", брат экс-президента, который считался фактическим правителем страны после того, как Абдельазиз Бутефлика пережил инсульт, хотел ввести в стране режим ЧП и предложить на пост временного главы государства бывшего президента Ламина Зеруаля. Это предложение было озвучено в ходе встречи последнего с участием бывших руководителей спецслужб страны и главы партии трудящихся Луизы Ханун.

Однако против такого варианта развития событий выступал действующий глава генерального штаба Ахмед Гаид Салех. Он настаивал на досрочном уходе Бутефлики по состоянию здоровья и проведении новых выборов в соответствии с действующей конституцией.

В итоге после нескольких недель массовых народных протестов 2 апреля Абдельазиз Бутефлика ушел со своего поста по состоянию здоровья. Спустя месяц, 4 мая, были взяты под стражу Саид Бутефлика и бывшие руководители спецслужб.

Алжир с февраля этого года сталкивается с мощными народными протестами, которые привели к досрочной отставке 2 апреля правившего четыре срока подряд президента Бутефлики. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено.