Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Четвертый чартерный рейс с эвакуированными членами аварийной плавучей базы, отмененный из-за погоды, вылетел из Южно-Курильска во Владивосток, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности директора аэропорта на острове Кунашир Сергей Горбатовский.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября. Пожар возник в консервном цехе. Из 420 членов экипажа 361 эвакуировали рыболовные суда на остров Шикотан. Остальные продолжают бороться с пожаром в качестве аварийной бригады. Открытого огня нет, сохраняется задымление. Эвакуированных стали отправлять с Шикотана на Кунашир, а оттуда на самолете – во Владивосток.

"Еще 70 членов (экипажа) плавбазы "Петр Житников в 12.15 (04.15 мск) вылетели из Южно-Курильска во Владивосток", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот же борт вернется вечером пятницы за следующей группой также из 70 человек, чтобы отправить их во Владивосток.

Глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко сообщил РИА Новости, что в пункте временного размещения в селе Крабозаводское на Шикотане остаются еще 13 человек. Их судовладелец планирует отправить в субботу рейсовым самолетом из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск и затем во Владивосток.