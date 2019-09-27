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РИА Новости

Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира

05:08 27.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Кунашир
Остров Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Остров Кунашир. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Четвертый чартерный рейс с эвакуированными членами аварийной плавучей базы, отмененный из-за погоды, вылетел из Южно-Курильска во Владивосток, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности директора аэропорта на острове Кунашир Сергей Горбатовский.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября. Пожар возник в консервном цехе. Из 420 членов экипажа 361 эвакуировали рыболовные суда на остров Шикотан. Остальные продолжают бороться с пожаром в качестве аварийной бригады. Открытого огня нет, сохраняется задымление. Эвакуированных стали отправлять с Шикотана на Кунашир, а оттуда на самолете – во Владивосток.
"Еще 70 членов (экипажа) плавбазы "Петр Житников в 12.15 (04.15 мск) вылетели из Южно-Курильска во Владивосток", - сказал собеседник агентства.
По его словам, этот же борт вернется вечером пятницы за следующей группой также из 70 человек, чтобы отправить их во Владивосток.
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Глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко сообщил РИА Новости, что в пункте временного размещения в селе Крабозаводское на Шикотане остаются еще 13 человек. Их судовладелец планирует отправить в субботу рейсовым самолетом из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск и затем во Владивосток.
Тремя чартерными рейсами "Авроры" в среду и четверг во Владивосток вернулись 205 членов экипажа "Петра Житникова".
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