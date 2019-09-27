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РИА Новости

После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата

03:51 27.09.2019
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© РИА Новости / Роман МахмутовЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Роман Махмутов
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле начал свое выступление с трибуны Генассамблеи ООН о необходимости изменения формата работы организации с селфи, которое немедленно опубликовал в Twitter.
"Находиться перед вами здесь, на 74-й ассамблее ООН - это привилегия и честь, которые я хотел бы разделить со всем миром", - заявил Букеле после того, как сделал фото на фоне президиума.
По словам политика, формат Генассамблеи устаревает с каждым днем все больше, а видео и фото в соцсетях имеют все большее влияние на глобальную аудиторию.
"У нас еще есть эта отличная возможность использовать глобальную сеть, которая строится на наших глазах, чтобы не только сохранить нашу (Генассамблеи) значимость, но и преумножить ее. Или же все мы - система ООН, политики, правительства и так далее - можем эту возможность игнорировать и ждать, что с нами произойдёт то, что произошло с Kodak и Blockbuster (сервис аренды фильмов)", - написал Буккеле.
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74-я сессия Генассамблеи ООНСальвадорООНTwitterВ мире
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