Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"

ООН, 27 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался в поддержку "нормандского формата", сообщает офис генерального секретаря.

"Генеральный секретарь и президент обсудили недавние события на Украине. Генсек выразил полную поддержку реформ (на Украине – ред.) со стороны ООН", - говорится в сообщении.