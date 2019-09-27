Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"

ООН, 27 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался в поддержку "нормандского формата", сообщает офис генерального секретаря.
"Генеральный секретарь и президент обсудили недавние события на Украине. Генсек выразил полную поддержку реформ (на Украине – ред.) со стороны ООН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гутерреш и Зеленский обменялись мнениями о дипломатических усилиях для разрешения конфликта на востоке Украины. Генеральный секретарь подчеркнул, что "ООН поддерживает работу "нормандской четверки" и ОБСЕ", говорится в документе.