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РИА Новости

В Японии рассказали о происхождении гравюры, которую Абэ подарил Путину

03:22 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
НИИГАТА (Япония), 27 сен - РИА Новости. Подаренная премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту РФ Владимиру Путину на полях ВЭФ старинная гравюра хранилась ранее в музее Ниигаты, сообщил РИА Новости мэр города Яити Накахара.
Во время недавней встречи во Владивостоке на полях Восточного экономического форума Абэ подарил Путину гравюру с изображением гавани Ниигаты с иностранными кораблями, одним из которых был российский клипер "Джигит". Корабль просматривается по флагу в центре картины.
"Предложение преподнести этот дар поступило от МИД Японии", - пояснил мэр.
По его словам, японское правительство искало подходящий подарок в разных префектурах, пока выбор не пал на Ниигату, где хранилась гравюра с изображением русского корабля.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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Как отметил генеральный консул РФ в Ниигате Михаил Сергеев, связи с Россией в этом городе зародились 22 апреля 1859 года, когда в порт заходил корабль "Джигит".
"Это фактически стало первым знакомством Ниигаты с Россией. Позже эти отношения развивались, росли экономические связи, что послужило основанием для открытия в 1896 году морской линии сообщения между Ниигатой и Владивостоком", - рассказал Сергеев.
По его словам, позже эти дружеские связи возродились после Второй мировой войны в 60-х годах, а в 1973 году совершил первый полет самолет "Аэрофлота" по маршруту Хабаровск - Ниигата. "Это был первый рейс между регионами российского Дальнего Востока и западного побережья Японии", - подчеркнул Сергеев.
Таким образом, сказал он, "на протяжении всего этого времени Ниигата представляла собой ворота для россиян, город, который их знакомил с Японией, город, в котором их всегда ждали".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
5 сентября, 14:38Восточный экономический форум
Абэ подарил Путину старинную гравюру
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