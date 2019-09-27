В Японии рассказали о происхождении гравюры, которую Абэ подарил Путину

НИИГАТА (Япония), 27 сен - РИА Новости. Подаренная премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту РФ Владимиру Путину на полях ВЭФ старинная гравюра хранилась ранее в музее Ниигаты, сообщил РИА Новости мэр города Яити Накахара.

Во время недавней встречи во Владивостоке на полях Восточного экономического форума Абэ подарил Путину гравюру с изображением гавани Ниигаты с иностранными кораблями, одним из которых был российский клипер "Джигит". Корабль просматривается по флагу в центре картины.

"Предложение преподнести этот дар поступило от МИД Японии", - пояснил мэр.

По его словам, японское правительство искало подходящий подарок в разных префектурах, пока выбор не пал на Ниигату, где хранилась гравюра с изображением русского корабля.

Как отметил генеральный консул РФ в Ниигате Михаил Сергеев, связи с Россией в этом городе зародились 22 апреля 1859 года, когда в порт заходил корабль "Джигит".

"Это фактически стало первым знакомством Ниигаты с Россией. Позже эти отношения развивались, росли экономические связи, что послужило основанием для открытия в 1896 году морской линии сообщения между Ниигатой и Владивостоком", - рассказал Сергеев.

По его словам, позже эти дружеские связи возродились после Второй мировой войны в 60-х годах, а в 1973 году совершил первый полет самолет "Аэрофлота" по маршруту Хабаровск - Ниигата. "Это был первый рейс между регионами российского Дальнего Востока и западного побережья Японии", - подчеркнул Сергеев.