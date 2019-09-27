Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T02:55Z
https://ria.ru/20190927/1559187713.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152911/83/1529118345_0:518:854:998_1036x0_80_0_0_4af45c45724e8e1ae581a7891265c371.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США не согласны с позицией России по обвинению в химатаках в Идлибе

02:55 27.09.2019
679
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки "химатаки" в сирийском Идлибе
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки химатаки в сирийском Идлибе
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки "химатаки" в сирийском Идлибе. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США Джеймс Джеффри не согласен с российскими заявлениями о том, что обвинения американских властей в применении химоружия в Сирии могут повлиять на политический процесс в этой стране.
США в четверг обвинили Сирию в применении химоружия 19 мая, за несколько часов до этого было объявлено, что конституционный комитет Сирии соберется 30 октября. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин сказал, что ему кажется странным, что, когда происходят важные позитивные сдвиги в политическом процессе в Сирии, появляются сообщения, которые могут помешать успеху политического процесса.
"Если этот политический процесс с точки зрения русских настолько уязвим для правды о военных преступлениях, совершенных их союзником — режимом (президента Сирии Башара) Асада — и это ведет к каким-то проблемам, какими бы они ни были... тогда русские просто с самого начала не были серьезно настроены", - заявил Джеффри на брифинге в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать соответствующие заявления МИД России.
Джеффри ранее заявил, что погибших в результате предполагаемой химической атаки в Сирии не было, несколько человек пострадали. Власти Сирии отвергают обвинения в причастности к химатакам.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2110317
Война в СирииДжеймс ДжеффриСергей ВершининСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России рассказали о компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
РИА
Новости
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки химатаки в сирийском Идлибе, опубликованной SANA
В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин раскритиковал обвинения США против Сирии по химическому оружию
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Лента
новостей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев рассказал об "удивительной логике" новых санкций против России
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
В госдепе заявили, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
США продолжают обсуждать Сирию с Россией, сообщил спецпредставитель
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
США считают, что SDF примут участие в конституционном комитете Сирии
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
В НАТО признали технологические успехи России
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
Сенатор провела аналогию между присоединением Крыма к России и Техаса к США
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния