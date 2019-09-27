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РИА Новости

Лавров обсудил с Лайчаком роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине

02:38 27.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком на полях Генассамблеи ООН, они обсудили роль ОБСЕ в урегулировании внутриукраинского конфликта, сообщается на сайте МИД РФ.
"Состоялась встреча ... Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Лайчаком... Рассмотрена роль Организации в урегулировании внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также деятельность ОБСЕ и перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках этой организации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
25 сентября, 20:55РИА Новости
Генсек НАТО обсудил с ОБСЕ Украину и изменения в Венский документ
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Ситуация на УкраинеОБСЕМирослав ЛайчакСергей ЛавровООНРоссияУкраинаВ мире
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