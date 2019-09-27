Петербург будет наращивать парк снегоуборочной техники, заявил Беглов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют наращивать парк снегоуборочной техники, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что в этом году городские власти приобрели 471 единицу уборочной техники на общую сумму 3 миллиарда рублей.

"Мы купили финскую универсальную технику. У нас открылся завод, и мы использовали эту возможность… Такая техника закуплена именно для того, чтобы убирать дворовые территории, но самое главное - тротуары", - рассказал Беглов в эфире Телеканала 78.

"Мы на следующий год тоже запланировали покупку техники. Мы постоянно будем этот парк наращивать, такой техники недостаточно для таких аномальных явлений. Но эта техника должна быть универсальная и всесезонная", - отметил он.