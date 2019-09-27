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РИА Новости

Петербург будет наращивать парк снегоуборочной техники, заявил Беглов

02:16 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют наращивать парк снегоуборочной техники, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что в этом году городские власти приобрели 471 единицу уборочной техники на общую сумму 3 миллиарда рублей.
"Мы купили финскую универсальную технику. У нас открылся завод, и мы использовали эту возможность… Такая техника закуплена именно для того, чтобы убирать дворовые территории, но самое главное - тротуары", - рассказал Беглов в эфире Телеканала 78.
"Мы на следующий год тоже запланировали покупку техники. Мы постоянно будем этот парк наращивать, такой техники недостаточно для таких аномальных явлений. Но эта техника должна быть универсальная и всесезонная", - отметил он.
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