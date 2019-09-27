В госдепе заявили, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб, были несколько пострадавших.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия.

"Мы знаем, что ряд людей пострадали, не знаем, в каком они сейчас состоянии, никто не погиб", - сказал Джеффри.

На вопрос о возможных действиях против властей Сирии Джеффри сказал, что США "не намерены себя связывать" какими-либо критериями для применения военной силы или политических мер, а ко всем случаям будут подходить отдельно и "рационально".

"Четыре человека пострадали, это было четыре месяца назад", - сказал Джеффри.

Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США в своих заявлениях о якобы имевшем место применении химического оружия правительственными силами в Сирии опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. По ее словам, в Москве "с сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химического оружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политики северо-атлантических сообщников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом".