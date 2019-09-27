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РИА Новости
Война в Сирии

В госдепе заявили, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб

02:13 27.09.2019 (обновлено: 03:13 27.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб, были несколько пострадавших.
В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия.
"Мы знаем, что ряд людей пострадали, не знаем, в каком они сейчас состоянии, никто не погиб", - сказал Джеффри.
На вопрос о возможных действиях против властей Сирии Джеффри сказал, что США "не намерены себя связывать" какими-либо критериями для применения военной силы или политических мер, а ко всем случаям будут подходить отдельно и "рационально".
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"Четыре человека пострадали, это было четыре месяца назад", - сказал Джеффри.
Власти Сирии в прошлом не раз отвергали обвинения в применении химоружия. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США в своих заявлениях о якобы имевшем место применении химического оружия правительственными силами в Сирии опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. По ее словам, в Москве "с сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химического оружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политики северо-атлантических сообщников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом".
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин сказал, что ему кажется странным, что, когда происходят важные позитивные сдвиги в политическом процессе Сирии, появляются такие сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки в Сирии в целом и успеху политического процесса.
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Война в Сирии74-я сессия Генассамблеи ООНДжеймс ДжеффриМайк ПомпеоМария ЗахароваМИД РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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