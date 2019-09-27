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РИА Новости

Специалисты выпустят последних в "китовой тюрьме" белух на научном судне

02:09 27.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Ученые с помощью научно-исследовательского судна доставят оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух. Транспортировку очередной группы животных должны были начать 12 сентября, но из-за паводка на Амуре откладывали.
"Научно-исследовательское судно ВНИРО примет на борт группу белух из бухты Средняя. Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток в рамках мероприятий по реадаптации и выпуску морских млекопитающих в естественную среду. Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток", - говорится в сообщении.
"У науки уже был успешный опыт выпуска животных с судна. Мы рассчитываем, что весь процесс пройдет удачно и никакие погодные условия нам не помешают. Транспортировка животных начнется в самое ближайшее время", - сообщил заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
18 сентября, 05:23РИА Новости
Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
Для перевозки белух подготовили ванны. Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи, которые будут следить за состоянием их здоровья.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
12 сентября, 06:35РИА Новости
Команда Кусто предложила помощь в выпуске на волю белух из "китовой тюрьмы"
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