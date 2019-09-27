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РИА Новости
Война в Сирии

Вершинин раскритиковал обвинения США против Сирии по химическому оружию

02:04 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что США выступили с заявлением о применении в мае химического оружия в сирийской Латакии до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин.
В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия.
"Ооновское расследование всех случаев применения, так называемого, химического оружия и химических веществ в Сирии, включая этот, еще проводится. Мы сожалеем, что американские партнёры вышли с этим заявлением в одностороннем плане", - сказал Вершинин журналистам.
"И вообще, нам кажется странным, что когда происходят какие-то важные позитивные сдвиги в Сирии, в первую очередь в политическом процессе, как это произошло в эти дни, появляются такие сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки в Сирии в целом и успеху политического процесса", - добавил он.
Ранее было объявлено, что конституционный комитет Сирии соберется 30 октября.
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Война в Сирии74-я сессия Генассамблеи ООНСергей ВершининМайк ПомпеоСирияООНРоссияСШАВ мире
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