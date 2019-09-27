Вершинин раскритиковал обвинения США против Сирии по химическому оружию

ООН, 27 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что США выступили с заявлением о применении в мае химического оружия в сирийской Латакии до завершения расследования ООН, это может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Сирии 19 мая применили химоружие в провинции Латакия.

"Ооновское расследование всех случаев применения, так называемого, химического оружия и химических веществ в Сирии, включая этот, еще проводится. Мы сожалеем, что американские партнёры вышли с этим заявлением в одностороннем плане", - сказал Вершинин журналистам.

"И вообще, нам кажется странным, что когда происходят какие-то важные позитивные сдвиги в Сирии, в первую очередь в политическом процессе, как это произошло в эти дни, появляются такие сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки в Сирии в целом и успеху политического процесса", - добавил он.