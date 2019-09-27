Мадуро заявил, что получил от России "полную поддержку" по ВТС

МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что получил от России "полную поддержку... во всех сферах военно-технического сотрудничества".

"Мы получили полную поддержку России и президента Владимира Путина во всех сферах военно-технического сотрудничества... Венесуэла имеет одну из самых продвинутых систем вооружений в мире", - заявил Мадуро по прилете из Москвы в аэропорту Каракаса. Трансляция выступления доступна в его Twitter

"Мы обсуждали с президентом Путиным эту тему, и он подтвердил полную поддержку со стороны России, чтобы Венесуэла могла усилить свою обороноспособность, свою систему вооружений для защиты суверенитета и национального мира", - добавил венесуэльский лидер.