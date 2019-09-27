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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил, что получил от России "полную поддержку" по ВТС

01:44 27.09.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что получил от России "полную поддержку... во всех сферах военно-технического сотрудничества".
"Мы получили полную поддержку России и президента Владимира Путина во всех сферах военно-технического сотрудничества... Венесуэла имеет одну из самых продвинутых систем вооружений в мире", - заявил Мадуро по прилете из Москвы в аэропорту Каракаса. Трансляция выступления доступна в его Twitter.
"Мы обсуждали с президентом Путиным эту тему, и он подтвердил полную поддержку со стороны России, чтобы Венесуэла могла усилить свою обороноспособность, свою систему вооружений для защиты суверенитета и национального мира", - добавил венесуэльский лидер.
В среду в Кремле состоялись переговоры Мадуро с Путиным. По итогам стороны согласовали план взаимодействия в области экономического и промышленного развития, рассказал ранее Мадуро. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсуждали также военно-техническое сотрудничество, оно "продолжается".
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Вчера, 01:29РИА Новости
Россия и Венесуэла обсудили инвестиции и трансфер технологий
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаРоссияTwitterБезопасностьВ мире
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