Мадуро прокомментировал готовность к диалогу с оппозицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сен – РИА Новости. Венесуэла готова к новым переговорам с оппозицией при посредничестве Норвегии, если будет принято решение об их возобновлении, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Венесуэла не закрывает двери. Если инициатива диалога (при поддержке) Осло будет возобновлена, мы были бы готовы немедленно присоединиться к ней, потому что двери открыты для политического диалога", - отметил он, уточнив, что речь идет о переговорах с представителями лидера оппозиции Хуаном Гуаидо.
В августе Мадуро заявил о приостановке переговоров с оппозицией при посредничестве Норвегии из-за ужесточения санкционной политики США. Затем он говорил о новых попытках диалога, но снова прекратил его из-за попытки оппозиции "сдать" спорный регион Эссекибо в обмен на политическую поддержку.
В середине сентября власти Венесуэлы созвали национальный диалог с участием ряда политических партий для достижения ряда соглашений.
26 сентября, 11:59РИА НовостиВ Кремле прокомментировали итоги встречи Путина и Мадуро
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.