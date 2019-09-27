Мадуро прокомментировал готовность к диалогу с оппозицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сен – РИА Новости. Венесуэла готова к новым переговорам с оппозицией при посредничестве Норвегии, если будет принято решение об их возобновлении, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

"Венесуэла не закрывает двери. Если инициатива диалога (при поддержке) Осло будет возобновлена, мы были бы готовы немедленно присоединиться к ней, потому что двери открыты для политического диалога", - отметил он, уточнив, что речь идет о переговорах с представителями лидера оппозиции Хуаном Гуаидо.

В августе Мадуро заявил о приостановке переговоров с оппозицией при посредничестве Норвегии из-за ужесточения санкционной политики США. Затем он говорил о новых попытках диалога, но снова прекратил его из-за попытки оппозиции "сдать" спорный регион Эссекибо в обмен на политическую поддержку.

В середине сентября власти Венесуэлы созвали национальный диалог с участием ряда политических партий для достижения ряда соглашений.