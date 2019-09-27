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РИА Новости

Россия и Венесуэла обсудили инвестиции и трансфер технологий

01:29 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Делегация Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро обсудила с руководством России в ходе официального визита инвестиции в добывающую и пищевую промышленность, а также трансфер технологий, об этом рассказал сам Мадуро в аэропорту Каракаса по возвращении из России.
В среду в Кремле состоялись переговоры Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы обсудили все вопросы, касающиеся инвестиций, чтобы открыть возможности для участия российского капитала и технологий в проектах по развитию Венесуэлы в различных областях - золото, алюминий, уголь, никель, пищевая промышленность", - сказал Николас Мадуро. Трансляция выступления велась на странице политика в Twitter.
По словам Мадуро, новая карта взаимодействия двух стран составлена с учетом актуальных потребностей экономики и промышленности Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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"Мы согласовали новую карту взаимодействия, составленную с упором на экономическое и промышленное развитие, а также трансфер технологий, новые инвестиции в страну, необходимые для того, чтобы преодолеть текущую фазу экономического сопротивления и перейти к восстановлению и росту", - подчеркнул Николас Мадуро.
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Николас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаРоссияTwitterЭкономика
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