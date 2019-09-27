Россия и Венесуэла обсудили инвестиции и трансфер технологий

МЕХИКО, 27 сен - РИА Новости. Делегация Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро обсудила с руководством России в ходе официального визита инвестиции в добывающую и пищевую промышленность, а также трансфер технологий, об этом рассказал сам Мадуро в аэропорту Каракаса по возвращении из России.

В среду в Кремле состоялись переговоры Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным.

Twitter . "Мы обсудили все вопросы, касающиеся инвестиций, чтобы открыть возможности для участия российского капитала и технологий в проектах по развитию Венесуэлы в различных областях - золото, алюминий, уголь, никель, пищевая промышленность", - сказал Николас Мадуро. Трансляция выступления велась на странице политика в

По словам Мадуро, новая карта взаимодействия двух стран составлена с учетом актуальных потребностей экономики и промышленности Венесуэлы.