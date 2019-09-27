Мощный ураган "Лоренцо" идет к северо-восточному побережью Южной Америки

Вид на ураган с МКС. Архивное фото

Вид на ураган с МКС

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ураган четвертой категории из пяти "Лоренцо" в Атлантическом океане движется в сторону северо-восточного побережья Южной Америки, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, сейчас он находится примерно в 1765 километрах от побережья самых южных островов Кабо-Верде. Максимальная скорость ветра достигла 220 километров в час. Скорость движения шторма составляет 19 километров в час.