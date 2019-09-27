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РИА Новости

Группа венесуэльских министров после отъезда Мадуро остается в Москве

01:13 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сен – РИА Новости. Высокопоставленная венесуэльская делегация осталась на дополнительные переговоры в Москве после переговоров лидеров России и Венесуэлы, сообщил президент Николас Мадуро.
"Часть нашей делегации осталась в Москве – группа министров, замминистров, глав организаций, чтобы проговорить детали (сотрудничества) с российскими министрами", - сказал он по прилету в Каракас. Выступление транслировалось в Twitter.
По словам президента, во время двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным удалось договориться о новой карте сотрудничества, в которой особое внимание уделяется экономическому, промышленному развитию, передаче технологий и приходу новых инвестиций.
Мадуро уточнил, что стороны "подготовили план кооперации с Россией, который гарантирует результативный конец года".
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"Мы договорились с Россией получить наилучший конец года, который возможен, только с конкретными результатами в экономическом, финансовом, военном, торговом сотрудничестве, и подготовиться к 2020 и к 2021 годам в части расширения инвестиций, экономики", - рассказал президент.
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Николас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаРоссияTwitterБезопасностьВ мире
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