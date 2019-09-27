Группа венесуэльских министров после отъезда Мадуро остается в Москве

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сен – РИА Новости. Высокопоставленная венесуэльская делегация осталась на дополнительные переговоры в Москве после переговоров лидеров России и Венесуэлы, сообщил президент Николас Мадуро.

"Часть нашей делегации осталась в Москве – группа министров, замминистров, глав организаций, чтобы проговорить детали (сотрудничества) с российскими министрами", - сказал он по прилету в Каракас. Выступление транслировалось в Twitter

По словам президента, во время двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным удалось договориться о новой карте сотрудничества, в которой особое внимание уделяется экономическому, промышленному развитию, передаче технологий и приходу новых инвестиций.

Мадуро уточнил, что стороны "подготовили план кооперации с Россией, который гарантирует результативный конец года".