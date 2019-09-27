Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T00:56Z
https://ria.ru/20190927/1559186714.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f7ea2dd5ebc0ed673c3c13d6af0fd062.jpg
РИА Новости

Глава комитета Рады по ЖКХ предложил лишить часть украинцев субсидий

00:56 27.09.2019
406
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по ЖКХ Андрей Герус ("Слуга народа") заявил, что количество получателей субсидий на Украине нужно сократить.
"Люди, которые могут спокойно оплачивать тарифы, не должны получать субсидии. Сегодня они почему-то получают выплаты. Эту ситуацию нужно менять", - заявил Герус в четверг в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, полностью ликвидировать субсидирование платы за жилищно-коммунальные услуги на Украине не нужно.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако депутат от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко заявил, что украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
19 сентября, 16:56РИА Новости
Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
Цена на газ для населения на Украине еще 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, вызвав рост цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
5112002
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЮрий ОдарченкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский на встрече со Столтенбергом поднял вопрос членства Украины в НАТО
РИА
Новости
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Вице-президент США Байден
В США активисты требуют опубликовать документы, связанные с Джо Байденом
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В Сирии начнется последний этап расформирования лагеря беженцев "Рукбан"
Лента
новостей
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол заявил, что США не могут решить мировые проблемы без участия России
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко оценил намерение властей провести досрочные выборы мэра Киева
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния