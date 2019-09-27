Глава комитета Рады по ЖКХ предложил лишить часть украинцев субсидий

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по ЖКХ Андрей Герус ("Слуга народа") заявил, что количество получателей субсидий на Украине нужно сократить.

"Люди, которые могут спокойно оплачивать тарифы, не должны получать субсидии. Сегодня они почему-то получают выплаты. Эту ситуацию нужно менять", - заявил Герус в четверг в эфире телеканала NewsOne

По его словам, полностью ликвидировать субсидирование платы за жилищно-коммунальные услуги на Украине не нужно.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако депутат от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко заявил, что украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.