Мосгорсуд рассмотрит иск "Рамблер" к "Одноклассникам" по запрету трансляции

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мосгорсуд проведет в пятницу беседу по иску "Рамблера" о запрете транслировать в соцсети "Одноклассники" матчи английской футбольной премьер-лиги, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей английской премьер-лиги на площадке онлайн-кинотеатра Okko на трехлетний срок, начиная с сезона-2019/20.

Иск "Рамблер интернет холдинг" к "Мэйл.ру групп" о защите авторских и смежных прав поступил в суд в конце августа. В иске указаны 15 сайтов, в том числе ok.ru, рассказали РИА Новости в суде.

"Беседа по иску пройдет 27 сентября в 14.30", - сказал собеседник агентства.

Перед рассмотрением дела Мосгорсуд принял обеспечительные меры и обязал Роскомнадзор временно ограничить доступ к трансляциям. Как заявили РИА Новости в пресс-службе "Одноклассников", соцсеть уже заблокировала этот контент. "На момент получения нами уведомления от Роскомнадзора по данной ситуации контент уже был заблокирован", - сказали там.