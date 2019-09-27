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РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит иск "Рамблер" к "Одноклассникам" по запрету трансляции

00:35 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мосгорсуд проведет в пятницу беседу по иску "Рамблера" о запрете транслировать в соцсети "Одноклассники" матчи английской футбольной премьер-лиги, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей английской премьер-лиги на площадке онлайн-кинотеатра Okko на трехлетний срок, начиная с сезона-2019/20.
Иск "Рамблер интернет холдинг" к "Мэйл.ру групп" о защите авторских и смежных прав поступил в суд в конце августа. В иске указаны 15 сайтов, в том числе ok.ru, рассказали РИА Новости в суде.
"Беседа по иску пройдет 27 сентября в 14.30", - сказал собеседник агентства.
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Перед рассмотрением дела Мосгорсуд принял обеспечительные меры и обязал Роскомнадзор временно ограничить доступ к трансляциям. Как заявили РИА Новости в пресс-службе "Одноклассников", соцсеть уже заблокировала этот контент. "На момент получения нами уведомления от Роскомнадзора по данной ситуации контент уже был заблокирован", - сказали там.
"Мы сотрудничаем с крупнейшими правообладателями и всегда открыты к запросам на блокировку контента, нарушающего их права. Всем правообладателям доступна форма, с помощью которой они могут отправить такой запрос: обращения по этой форме мы оперативно отслеживаем и удаляем то, что нарушает права", - добавили в компании.
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ОдноклассникиРоскомнадзорМосковский городской судРамблерРоссияОбщество
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