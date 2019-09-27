Лучшие фото недели: "Эмми", Октоберфест и Бэт-сигнал

Показ нижнего белья Etam на Неделе моды в Париже.
Участники забега "Кросс нации — 2019" в Симферополе.
Участники забега "Кросс нации — 2019" в Симферополе.
Мужчина с ребенком на пешеходном переходе в центре японского города Оита.
Мужчина с ребенком на пешеходном переходе в центре японского города Оита.
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Кошка возле рыбака на пляже в секторе Газа.
Дженнифер Лопес участвует в показе коллекции Versace на Неделе моды в Милане.
Дженнифер Лопес участвует в показе коллекции Versace на Неделе моды в Милане.
Акция протеста студентов у здания индонезийского парламента в Джакарте.
Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене.
Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе.
Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".
Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".
Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Команда России выполняет упражнение с мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2019 в Баку.
Команда России выполняет упражнение с мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2019 в Баку.
Участок федеральной трассы Р-257 "Енисей" в окрестностях Красноярска.
Участок федеральной трассы Р-257 "Енисей" в окрестностях Красноярска.
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро на встрече в Москве.
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро на встрече в Москве.
Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров парка "Солохаул" в Сочи.
Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров парка "Солохаул" в Сочи.
Индуисты везут скульптуру Вишвакармана на религиозную церемонию в Калькутту.
Индуисты везут скульптуру Вишвакармана на религиозную церемонию в Калькутту.
Работники центра изучения и разведения панд в Чэнду показывают детенышей, родившихся в этом году.
Работники центра изучения и разведения панд в Чэнду показывают детенышей, родившихся в этом году.
Модель во время шоу нижнего белья Etam в Париже.
Уборка риса на полях холдинга "АФГ Националь" в Краснодарском крае.
Уборка риса на полях холдинга "АФГ Националь" в Краснодарском крае.
Возведение башни из людей на фестивале Ла-Мерсе в Барселоне.
Возведение башни из людей на фестивале Ла-Мерсе в Барселоне.
Массовая свадьба в китайском городе Цзясин.
Последствия землетрясения в столице Албании Тиране.
Майли Сайрус выступает на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе.
Вертолет Ми-8 на тактическом учении соединений морской пехоты и береговой обороны в Крыму.
Вертолет Ми-8 на тактическом учении соединений морской пехоты и береговой обороны в Крыму.
Репетиция парада, посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики.
Репетиция парада, посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики.
Ребенок играет в мяч на улице города Лутон в Великобритании.
Модели на показе нижнего белья Etam во время Недели моды в Париже.
Наводнение в Аллахабаде, Индия.
Актриса Стефани Сальгадо на зажжении Бэт-сигнала в Мехико в честь 80-летия супергероя.
Актриса Стефани Сальгадо на зажжении Бэт-сигнала в Мехико в честь 80-летия супергероя.