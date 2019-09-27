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РИА Новости

Лучшие фото недели: "Эмми", Октоберфест и Бэт-сигнал

11:10 27.09.2019 (обновлено: 17:45 27.09.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Benoit Tessier

Показ нижнего белья Etam на Неделе моды в Париже.

Модели во время показа нижнего белья Etam на неделе моды в Париже
1 из 30

Показ нижнего белья Etam на Неделе моды в Париже.

© REUTERS / Benoit Tessier
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Участники забега "Кросс нации — 2019" в Симферополе.

Участники забега в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019 в Симферополе
2 из 30

Участники забега "Кросс нации — 2019" в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© AFP 2019 / Christophe Simon

Мужчина с ребенком на пешеходном переходе в центре японского города Оита.

Мужчина c ребенком на пешеходном переходе в центре Оиты, Япония
3 из 30

Мужчина с ребенком на пешеходном переходе в центре японского города Оита.

© AFP 2019 / Christophe Simon
© AP Photo / Evan Vucci

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
4 из 30

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

© AP Photo / Evan Vucci
© REUTERS / Mohammed Salem

Кошка возле рыбака на пляже в секторе Газа.

Кошка возле палестинского рыбака на пляже в северной части Сектора Газа
5 из 30

Кошка возле рыбака на пляже в секторе Газа.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2019 / Miguel Medina

Дженнифер Лопес участвует в показе коллекции Versace на Неделе моды в Милане.

Дженнифер Лопес во время показа коллекции Versace на Неделе моды в Милане
6 из 30

Дженнифер Лопес участвует в показе коллекции Versace на Неделе моды в Милане.

© AFP 2019 / Miguel Medina
© REUTERS / Willy Kurniawan

Акция протеста студентов у здания индонезийского парламента в Джакарте.

Акция протеста студентов у здания индонезийского парламента в Джакарте. 24 сентября 2019 года
7 из 30

Акция протеста студентов у здания индонезийского парламента в Джакарте.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Andreas Gebert

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
8 из 30

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене.

© REUTERS / Andreas Gebert
© AFP 2019 / Chandan Khanna

Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе.

Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе, Гаити
9 из 30

Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе.

© AFP 2019 / Chandan Khanna
© Фото : NASA Astronaut Christina Hammock Koch

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15
10 из 30

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".

© Фото : NASA Astronaut Christina Hammock Koch
© REUTERS / Mike Blake

Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Джоди Комер на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
11 из 30

Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

© REUTERS / Mike Blake
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Команда России выполняет упражнение с мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2019 в Баку.

Команда России выполняет упражнение с 5-ю мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике 2019 в Баку
12 из 30

Команда России выполняет упражнение с мячами в финале групповой программы на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2019 в Баку.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Участок федеральной трассы Р-257 "Енисей" в окрестностях Красноярска.

Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска
13 из 30

Участок федеральной трассы Р-257 "Енисей" в окрестностях Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро на встрече в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
14 из 30

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро на встрече в Москве.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров парка "Солохаул" в Сочи.

Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
15 из 30

Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров парка "Солохаул" в Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© AFP 2019 / Dibyangshu Sarkar

Индуисты везут скульптуру Вишвакармана на религиозную церемонию в Калькутту.

Индуистские преданные перевозят статую Вишвакармана для церемонии погружения в Калькутте
16 из 30

Индуисты везут скульптуру Вишвакармана на религиозную церемонию в Калькутту.

© AFP 2019 / Dibyangshu Sarkar
© REUTERS / China Daily

Работники центра изучения и разведения панд в Чэнду показывают детенышей, родившихся в этом году.

Работники центра изучения и разведения больших панд в Чэнду показывают детенышей, родившихся в этом году, в связи с 70-летием основания КНР
17 из 30

Работники центра изучения и разведения панд в Чэнду показывают детенышей, родившихся в этом году.

© REUTERS / China Daily
© AFP 2019 / Bertrand Guay

Модель во время шоу нижнего белья Etam в Париже.

Модель во время показа нижнего белья Etam на неделе моды в Париже
18 из 30

Модель во время шоу нижнего белья Etam в Париже.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Уборка риса на полях холдинга "АФГ Националь" в Краснодарском крае.

Уборка урожая риса в Краснодарском крае
19 из 30

Уборка риса на полях холдинга "АФГ Националь" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Возведение башни из людей на фестивале Ла-Мерсе в Барселоне.

Возведение башни из людей во время фестиваля Ла Мерсе в Барселоне
20 из 30

Возведение башни из людей на фестивале Ла-Мерсе в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Stringer

Массовая свадьба в китайском городе Цзясин.

Массовая свадьба в Цзясине, провинция Чжэцзян, Китай
21 из 30

Массовая свадьба в китайском городе Цзясин.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Florion Goga

Последствия землетрясения в столице Албании Тиране.

Последствия землетрясения в Тиране, Албания
22 из 30

Последствия землетрясения в столице Албании Тиране.

© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Steve Marcus

Майли Сайрус выступает на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе.

Майли Сайрус во время выступления на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе
23 из 30

Майли Сайрус выступает на музыкальном фестивале iHeartRadio в Лас-Вегасе.

© REUTERS / Steve Marcus
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8 на тактическом учении соединений морской пехоты и береговой обороны в Крыму.

Вертолет Ми-8 во время двухстороннего тактического учения соединений морской пехоты и береговой обороны на полигоне Опук в Крыму
24 из 30

Вертолет Ми-8 на тактическом учении соединений морской пехоты и береговой обороны в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Анна Раткогло

Репетиция парада, посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики.

Репетиция военнослужащих разных родов войск армии Китая к параду в честь 70-летия образования КНР
25 из 30

Репетиция парада, посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики.

© РИА Новости / Анна Раткогло
© REUTERS / Carl Recine

Ребенок играет в мяч на улице города Лутон в Великобритании.

Ребенок играет в мяч на улице города Лутон в Великобритании
26 из 30

Ребенок играет в мяч на улице города Лутон в Великобритании.

© REUTERS / Carl Recine
© AFP 2019 / Bertrand Guay

Модели на показе нижнего белья Etam во время Недели моды в Париже.

Модели во время показа нижнего белья Etam на неделе моды в Париже
27 из 30

Модели на показе нижнего белья Etam во время Недели моды в Париже.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© AFP 2019 / Sanjay Kanojia

Наводнение в Аллахабаде, Индия.

Собаки во время наводнения в Аллахабаде, Индия
28 из 30

Наводнение в Аллахабаде, Индия.

© AFP 2019 / Sanjay Kanojia
© AP Photo / Ginnette Riquelme

Актриса Стефани Сальгадо на зажжении Бэт-сигнала в Мехико в честь 80-летия супергероя.

Стефани Сальгадо во время зажжения Бэт-сигнала в честь 80-летия Бэтмена в Мехико
29 из 30

Актриса Стефани Сальгадо на зажжении Бэт-сигнала в Мехико в честь 80-летия супергероя.

© AP Photo / Ginnette Riquelme
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВид на монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Вид на монумент Родина-мать зовет! в Волгограде
30 из 30
Вид на монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9811204
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Майли СайрусКросс нацииРодина-мать зовёт!БэтменДональд ТрампДженнифер ЛопесМи-8ОктоберфестВладимир ЗеленскийВеликобританияТирана (город)ВолгоградКитайКрымБарселонаКраснодарский крайЯпонияИндияСШАДжакартаПарижКрасноярскЧэндуФото
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