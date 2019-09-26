В США активисты требуют опубликовать документы, связанные с Джо Байденом

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Активисты консервативной общественной организации Judicial Watch в США потребовали от госдепартамента опубликовать документы, связанные с бывшим вице-президентом Джо Байденом и Украиной.

Как сообщается на сайте организации, соответствующий иск подан в суд в соответствии с законом "О свободе информации" и касается эпизода с увольнением генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году. В 2018 года Байден рассказывал, что генпрокурора уволили по его требованию.

Помимо информации по Шокину активисты требуют предоставить документы, касающиеся украинского предпринимателя Николая Злочевского, который руководил компанией Burisma. В руководство этой компании входил Хантер Байден – сын Джо Байдена.

"Последняя атака на президента Трампа – это очевидная попытка защитить Джо Байдена от коррупционных скандалов, связанных с его сыном. Этот иск Judicial Watch станет первым из многих от лица тех, кто попытается добраться до сути этого скандала с торговлей влиянием", - говорится в заявлении организации.,

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.