США направят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею Patriot

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. США разместят в Саудовской Аравии дополнительную батарею зенитных ракетных комплексов Patriot после атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

На прошлой неделе американские военные признали провал Patriot при ракетном обстреле и атаке дронов на НПЗ.

По его словам, усиление проводится по просьбе королевства.

Вашингтон также направит в Саудовскую Аравию четыре радара Sentinel и около 200 военных.

В ведомстве отметили, что развертывание дополнительных сил усилит безопасность как самого королевства, так и американских войск в регионе.

Кроме того, США могут дополнительно направить в королевство еще две батареи Patriot и один противоракетный комплекс THAAD. Глава Пентагона Марк Экспер уже одобрил эту идею, однако окончательное решение о размещении еще не принято.

В Пентагоне также ожидают, что другие страны региона также внесут свой вклад в укрепление обороны Саудовской Аравии.

Атака на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.