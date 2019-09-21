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РИА Новости

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

02:27 21.09.2019 (обновлено: 14:28 21.09.2019)
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© REUTERS / Stephen KalinПоследствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
© REUTERS / Stephen Kalin
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неотраженную ракетную атаку на Саудовскую Аравию, заявил, что системы ПВО во всем мире работают "с переменным успехом". В ответ высокопоставленный источник в Минобороны России заявил журналистам, что благодаря США в Саудовской Аравии развернут не один ракетный комплекс, а мощнейшая система противовоздушной обороны, но она не смогла отразить удар из-за низкой эффективности своих ракетных комплексов.

"Что касается реагирования на эту конкретную угрозу, о которой вы говорите, то ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск <…> атак, которые могут быть совершены из Ирана", — сказал Данфорд на пресс-конференции.

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Он добавил, что США работают с союзниками в регионе, чтобы сообща повысить такие оборонительные возможности.
Президент России Владимир Путин 16 сентября, отвечая на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России комплексы С-400 или С-300.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Разгрузка военной техники из США
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США ускорят отправку дополнительной военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ
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Джозеф ДанфордМинистерство обороны СШАСаудовская АравияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Пентагон расписался в полной неспособности борьбы с бородатыми террористами.
21 сентября, 08:55
Владимир Ф. Быченков
1145101115958
атака?вот этими старыми железяками ,собранными где то в овраге на коленке,и не смогли отразить?а если полетят настоящие ракеты?
21 сентября, 03:38
pilyugin60
14233101957963
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