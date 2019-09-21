Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неотраженную ракетную атаку на Саудовскую Аравию, заявил, что системы ПВО во всем мире работают "с переменным успехом". В ответ высокопоставленный источник в Минобороны России заявил журналистам, что благодаря США в Саудовской Аравии развернут не один ракетный комплекс, а мощнейшая система противовоздушной обороны, но она не смогла отразить удар из-за низкой эффективности своих ракетных комплексов.

"Что касается реагирования на эту конкретную угрозу, о которой вы говорите, то ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск <…> атак, которые могут быть совершены из Ирана", — сказал Данфорд на пресс-конференции.

Он добавил, что США работают с союзниками в регионе, чтобы сообща повысить такие оборонительные возможности.

Президент России Владимир Путин 16 сентября, отвечая на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России комплексы С-400 или С-300.