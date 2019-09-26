Представитель Госдепа не читал доклад МАГАТЭ по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что доклад МАГАТЭ об использовании Ираном усовершенствованных центрифуг он еще не читал, но позиция США неизменна — Тегеран в принципе не должен обогащать уран.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что Иран использует усовершенствованные центрифуги для обогащения урана и планирует запустить большее количество передовых машин.
"Я не читал доклад МАГАТЭ, я его посмотрю. Мы знаем, что Иран по факту нарушает ядерную сделку. Мы не являемся частью сделки, мы вышли из нее, и ответственность лежит на тех странах, которые по-прежнему в нее входят. Мы продолжим очень внимательно следить, не выйдет Иран на рубеж, когда для создания ядерного оружия ему понадобится менее года", - сказал Хук журналистам.
"Иран не должен обогащать (уран), чтобы у него была мирная ядерная программа. Половина стран, у которых есть мирная ядерная программа, обогащением не занимаются", - заявил Хук.
"Если позволить обогащать (уран) главному спонсору терроризма, очень сложно станет говорить другим странам в регионе, что они не должны заниматься обогащением", - добавил он.
Ранее США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
По сообщению Рейтер, МАГАТЭ удостоверилось, что все каскады центрифуг, которые уже установлены на линиях 2 и 3 НИОКР наращивают или готовятся наращивать мощности по обогащению урана.
Отмечается, что эти линии включают относительно небольшие каскады до 20 центрифуг. Кроме того, согласно отчету, каскады из 164 центрифуг типа IR-4 и IR-2m находятся в процессе установки.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.