Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T21:08Z
https://ria.ru/20190926/1559182891.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

Представитель Госдепа не читал доклад МАГАТЭ по Ирану

21:08 26.09.2019
802
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что доклад МАГАТЭ об использовании Ираном усовершенствованных центрифуг он еще не читал, но позиция США неизменна — Тегеран в принципе не должен обогащать уран.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что Иран использует усовершенствованные центрифуги для обогащения урана и планирует запустить большее количество передовых машин.
Госсекретарь США Майк Помпео
10 сентября, 17:05РИА Новости
Помпео прокомментировал отсутствие сотрудничества Ирана с МАГАТЭ
"Я не читал доклад МАГАТЭ, я его посмотрю. Мы знаем, что Иран по факту нарушает ядерную сделку. Мы не являемся частью сделки, мы вышли из нее, и ответственность лежит на тех странах, которые по-прежнему в нее входят. Мы продолжим очень внимательно следить, не выйдет Иран на рубеж, когда для создания ядерного оружия ему понадобится менее года", - сказал Хук журналистам.
"Иран не должен обогащать (уран), чтобы у него была мирная ядерная программа. Половина стран, у которых есть мирная ядерная программа, обогащением не занимаются", - заявил Хук.
"Если позволить обогащать (уран) главному спонсору терроризма, очень сложно станет говорить другим странам в регионе, что они не должны заниматься обогащением", - добавил он.
Ранее США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
Иран
21 сентября, 00:57РИА Новости
Эксперт объяснил введение США санкций против Центрального банка Ирана
По сообщению Рейтер, МАГАТЭ удостоверилось, что все каскады центрифуг, которые уже установлены на линиях 2 и 3 НИОКР наращивают или готовятся наращивать мощности по обогащению урана.
Отмечается, что эти линии включают относительно небольшие каскады до 20 центрифуг. Кроме того, согласно отчету, каскады из 164 центрифуг типа IR-4 и IR-2m находятся в процессе установки.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Президент США Дональд Трамп
22 сентября, 19:49РИА Новости
Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по безопасности в Персидском заливе
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
2710210
Обсудить 3
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Авиабаза Хмеймим в Сирии
США ввели санкции за доставку в Сирию авиатоплива для российских ВС
РИА
Новости
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
США считают, что добились "усиления давления" на Иран в ООН
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова призвала СМИ дать оценку обвинениям Ассошиэйтед Пресс в адрес ЦИК
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
В НАТО признали технологические успехи России
Лента
новостей
Хелен Миррен в сериале Екатерина Великая
Хелен Миррен защитила Екатерину Великую от обвинений в разврате
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Рамзан Кадыров
В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Грузия поблагодарила Запад за помощь в организации встречи с Лавровым
Президент Ирана Хасан Роухани
США не должны мешать приезду делегаций в ООН, заявил Роухани
Американский ракетный комплекс Patriot
США направят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею Patriot
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
03:26Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков
Лента новостейМолния