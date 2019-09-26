В НАТО признали технологические успехи России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в течение 70 лет военно-политический блок прикладывал усилия, чтобы достичь технологического превосходства над противниками. Однако "времена меняются", подчеркнул Столтенберг.

"Сегодня мы должны удвоить наши усилия, чтобы убедиться, что над нами не будет превосходства", - заявил он.

Генсек НАТО отметил, что Россия развивает собственный интернет, а также постоянно модернизирует Вооруженные силы. В частности, он напомнил о последних российских успехах в области гиперзвукового оружия.

При этом Столтенберг отметил успехи Китая, работающего над разработкой новых сетей 5G, а также КНДР и Ирана, которые, по его словам, "используют кибер-, беспилотные и ракетные технологии, чтобы угрожать соседям и продвигать их интересы".

"Будущее НАТО зависит от способности принимать и внедрять новые технологии", - заключил Столтенберг.