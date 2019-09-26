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РИА Новости

В НАТО признали технологические успехи России

20:55 26.09.2019 (обновлено: 23:22 26.09.2019)
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
© Sputnik / Александр Шламов
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, в течение 70 лет военно-политический блок прикладывал усилия, чтобы достичь технологического превосходства над противниками. Однако "времена меняются", подчеркнул Столтенберг.
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"Сегодня мы должны удвоить наши усилия, чтобы убедиться, что над нами не будет превосходства", - заявил он.
Генсек НАТО отметил, что Россия развивает собственный интернет, а также постоянно модернизирует Вооруженные силы. В частности, он напомнил о последних российских успехах в области гиперзвукового оружия.
При этом Столтенберг отметил успехи Китая, работающего над разработкой новых сетей 5G, а также КНДР и Ирана, которые, по его словам, "используют кибер-, беспилотные и ракетные технологии, чтобы угрожать соседям и продвигать их интересы".
"Будущее НАТО зависит от способности принимать и внедрять новые технологии", - заключил Столтенберг.
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон". Американские военные, в свою очередь, только приступили к разработке гиперзвукового оружия.
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