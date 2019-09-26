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РИА Новости

Украинский певец принял участие в российском флешмобе

20:31 26.09.2019 (обновлено: 22:08 26.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Александр Парубаймих / Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
CC BY-SA 4.0 / Александр Парубаймих /
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский певец Олег Винник принял участие в российском проекте "ВСЕММИР" вместе с российскими и зарубежными звездами.
На канале YouTube появился клип российской группы "Всем мир 519", снятый в рамках масштабного проекта #ВСЕММИР, целью которого является призыв к миру и единству. Проект приурочен к Международному дню мира, который отмечается 21 сентября. Дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН еще 38 лет назад.
Украинский исполнитель также снялся в клипе российской группы. В своем обращении Винник сказал на украинском языке: "Мы пришли в этот мир, чтобы учиться любить, а не отбирать жизни друг у друга". В описании к видео значится: "обращение Олега Винника к человечеству в рамках проекта #всеммир".

"Для нас было большой радостью, что в наше непростое время украинская поп-музыка в вашем лице поддержала наш проект. Мы рады, что вы разделяете наши взгляды на то, что музыка должна быть вне политики", — поблагодарили Винника на странице в Facebook проекта.

В проекте уже приняли участие почти 40 знаменитостей: Мирей Матье, Владимир Познер, Валерия, Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Владимир Пресняков, Дмитрий Певцов и многие другие. Первым знаковым событием проекта #ВСЕММИР стал выход видеоклипа российской группы "Всем мир 519" — организатора флешмоба.
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