Украинский певец принял участие в российском флешмобе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский певец Олег Винник принял участие в российском проекте "ВСЕММИР" вместе с российскими и зарубежными звездами.

На канале YouTube появился клип российской группы "Всем мир 519", снятый в рамках масштабного проекта #ВСЕММИР, целью которого является призыв к миру и единству. Проект приурочен к Международному дню мира, который отмечается 21 сентября. Дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН еще 38 лет назад.

Украинский исполнитель также снялся в клипе российской группы. В своем обращении Винник сказал на украинском языке: "Мы пришли в этот мир, чтобы учиться любить, а не отбирать жизни друг у друга". В описании к видео значится: "обращение Олега Винника к человечеству в рамках проекта #всеммир".

"Для нас было большой радостью, что в наше непростое время украинская поп-музыка в вашем лице поддержала наш проект. Мы рады, что вы разделяете наши взгляды на то, что музыка должна быть вне политики", — поблагодарили Винника на странице в Facebook проекта.