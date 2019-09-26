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РИА Новости

Кличко оценил намерение властей провести досрочные выборы мэра Киева

20:14 26.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попытка властей Украины провести досрочные местные выборы является борьбой за власть, и считает нецелесообразным тратить на это бюджетные деньги, поскольку в скором времени должны состояться очередные выборы.
Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах. Депутат парламента от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что фракция президентской партии в Верховной раде намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы. Кличко заявил, что в случае проведения досрочных выборов в Киеве его партия "Удар" намерена в них участвовать, а он планирует бороться за пост мэра.
Мэр Киева Виталий Кличко
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"Партии "Слуга народа" очень хочется, чтобы выборы в Киеве были преждевременные. Я это связываю только с борьбой за власть… Но я хотел бы, чтобы эта борьба имела здравый смысл. Знаете, почему? Если выборы сейчас пройдут, они будут досрочными. Что это означает. Приблизительно 280 миллионов (гривен – 11,6 миллиона долларов) будут стоить эти выборы, а через восемь месяцев, в октябре 2020, уже своевременные выборы, прописанные по конституции. И есть вопрос, есть смысл это делать?" - заявил Кличко в четверг в эфире телеканала NewsOne.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5-процентный проходной барьер, прошли пять партий: партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.
Мэр Киева Виталий Кличко
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