Кличко оценил намерение властей провести досрочные выборы мэра Киева

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попытка властей Украины провести досрочные местные выборы является борьбой за власть, и считает нецелесообразным тратить на это бюджетные деньги, поскольку в скором времени должны состояться очередные выборы.

Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах. Депутат парламента от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что фракция президентской партии в Верховной раде намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы. Кличко заявил, что в случае проведения досрочных выборов в Киеве его партия "Удар" намерена в них участвовать, а он планирует бороться за пост мэра.

"Партии "Слуга народа" очень хочется, чтобы выборы в Киеве были преждевременные. Я это связываю только с борьбой за власть… Но я хотел бы, чтобы эта борьба имела здравый смысл. Знаете, почему? Если выборы сейчас пройдут, они будут досрочными. Что это означает. Приблизительно 280 миллионов (гривен – 11,6 миллиона долларов) будут стоить эти выборы, а через восемь месяцев, в октябре 2020, уже своевременные выборы, прописанные по конституции. И есть вопрос, есть смысл это делать?" - заявил Кличко в четверг в эфире телеканала NewsOne

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.