Журналисты разных стран рассказали об удивительном путешествии на Курилы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. С начала года на Курильских островах побывали 44 журналистских экспедиции — съемочные группы телеканалов из России, Японии и других стран, блогеры, корреспонденты региональных изданий и легенды журналистских расследований. Такую статистику ведет главный редактор газеты "На рубеже", издающейся на Кунашире.

Иностранные корреспонденты, живущие в Москве и работающие в международном информационном агентстве "Россия сегодня", также посетили Курилы.

Поездка стала частью проекта "Наивные путешественники: на краю света". Журналисты постарались посмотреть на острова свежим взглядом, отключившись от рабочих задач, полагаясь лишь на свои ощущения и рассказы местных жителей.

Оказалось, что Курилы — это не только место, обещающее туристам экзотику и приключения, например, наблюдения за китами и косатками, и не окраина, какой они представляются жителю европейской России, а центр бурно развивающегося региона с сильнейшей экономикой и важными игроками на международной арене – Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Впрочем, Курилы изменили не только привычные представления приезжих о географии. Ни в одном путешествии им не встречалось такого числа патриотов и людей, влюбленных в свой край, отметили журналисты.