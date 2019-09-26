Журналисты разных стран рассказали об удивительном путешествии на Курилы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. С начала года на Курильских островах побывали 44 журналистских экспедиции — съемочные группы телеканалов из России, Японии и других стран, блогеры, корреспонденты региональных изданий и легенды журналистских расследований. Такую статистику ведет главный редактор газеты "На рубеже", издающейся на Кунашире.
Иностранные корреспонденты, живущие в Москве и работающие в международном информационном агентстве "Россия сегодня", также посетили Курилы.
Поездка стала частью проекта "Наивные путешественники: на краю света". Журналисты постарались посмотреть на острова свежим взглядом, отключившись от рабочих задач, полагаясь лишь на свои ощущения и рассказы местных жителей.
Оказалось, что Курилы — это не только место, обещающее туристам экзотику и приключения, например, наблюдения за китами и косатками, и не окраина, какой они представляются жителю европейской России, а центр бурно развивающегося региона с сильнейшей экономикой и важными игроками на международной арене – Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
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Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЗастывшая вулканическая лава после извержения вулкана Богдан Хмельницкий на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
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Застывшая вулканическая лава после извержения вулкана Богдан Хмельницкий на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкНижняя часть поселка Курильск на острове Итуруп.
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Нижняя часть поселка Курильск на острове Итуруп.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
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Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкМесто для отдыха туристов на горячем источнике у подножия вулкана Баранского. Курильские острова, остров Итуруп.
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Место для отдыха туристов на горячем источнике у подножия вулкана Баранского. Курильские острова, остров Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЮго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.
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Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.
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Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
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Застывшая вулканическая лава после извержения вулкана Богдан Хмельницкий на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
4 из 7
Нижняя часть поселка Курильск на острове Итуруп.
5 из 7
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
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Место для отдыха туристов на горячем источнике у подножия вулкана Баранского. Курильские острова, остров Итуруп.
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Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.
Впрочем, Курилы изменили не только привычные представления приезжих о географии. Ни в одном путешествии им не встречалось такого числа патриотов и людей, влюбленных в свой край, отметили журналисты.
"Любовь к своему делу и страсть к профессии — это характерная черта жителей островов, - пишут Андрей Стариков и Валентин Роженцов. — Здесь нет случайных людей, от скуки или безысходности занятых на нелюбимой работе. Если приезжий, то значит сознательно выбрал профессию и приложил усилия, чтобы попасть сюда и приступить к работе". В результате такой селекции на Курилах остаются патриоты и знатоки своего дела.
Подробный рассказ — в проекте агентства Sputnik "Наивные путешественники: на краю света".