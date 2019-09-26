Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T23:35Z
https://ria.ru/20190926/1559180998.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155581/23/1555812344_0:257:3006:1948_1036x0_80_0_0_9a6a6810f58a6146de28484a29241f03.jpg
РИА Новости
Туризм

Журналисты разных стран рассказали об удивительном путешествии на Курилы

23:29 26.09.2019 (обновлено: 23:35 26.09.2019)
1621
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. С начала года на Курильских островах побывали 44 журналистских экспедиции — съемочные группы телеканалов из России, Японии и других стран, блогеры, корреспонденты региональных изданий и легенды журналистских расследований. Такую статистику ведет главный редактор газеты "На рубеже", издающейся на Кунашире.
Иностранные корреспонденты, живущие в Москве и работающие в международном информационном агентстве "Россия сегодня", также посетили Курилы.
Поездка стала частью проекта "Наивные путешественники: на краю света". Журналисты постарались посмотреть на острова свежим взглядом, отключившись от рабочих задач, полагаясь лишь на свои ощущения и рассказы местных жителей.
Оказалось, что Курилы — это не только место, обещающее туристам экзотику и приключения, например, наблюдения за китами и косатками, и не окраина, какой они представляются жителю европейской России, а центр бурно развивающегося региона с сильнейшей экономикой и важными игроками на международной арене – Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
Вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп
1 из 7
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЗастывшая вулканическая лава после извержения вулкана Богдан Хмельницкий на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
Остров Итуруп
2 из 7
Застывшая вулканическая лава после извержения вулкана Богдан Хмельницкий на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей КрасноуховВид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп
3 из 7
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкНижняя часть поселка Курильск на острове Итуруп.
Поселок Курильск на острове Итуруп
4 из 7
Нижняя часть поселка Курильск на острове Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
5 из 7
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкМесто для отдыха туристов на горячем источнике у подножия вулкана Баранского. Курильские острова, остров Итуруп.
Курильские острова
6 из 7
Место для отдыха туристов на горячем источнике у подножия вулкана Баранского. Курильские острова, остров Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЮго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.
Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир
7 из 7
Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
1 из 7
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
2 из 7
Застывшая вулканическая лава после извержения вулкана Богдан Хмельницкий на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
3 из 7
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
4 из 7
Нижняя часть поселка Курильск на острове Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
5 из 7
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
6 из 7
Место для отдыха туристов на горячем источнике у подножия вулкана Баранского. Курильские острова, остров Итуруп.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
7 из 7
Юго-восточная часть поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Впрочем, Курилы изменили не только привычные представления приезжих о географии. Ни в одном путешествии им не встречалось такого числа патриотов и людей, влюбленных в свой край, отметили журналисты.
"Любовь к своему делу и страсть к профессии — это характерная черта жителей островов, - пишут Андрей Стариков и Валентин Роженцов. — Здесь нет случайных людей, от скуки или безысходности занятых на нелюбимой работе. Если приезжий, то значит сознательно выбрал профессию и приложил усилия, чтобы попасть сюда и приступить к работе". В результате такой селекции на Курилах остаются патриоты и знатоки своего дела.
Подробный рассказ — в проекте агентства Sputnik "Наивные путешественники: на краю света".
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
6 января, 10:45Туризм
Черный остров. Кунашир – самый южный в Большой гряде Курил
2310001
ТуризмВпечатления - ТуризмТуризмтуристыКурильские острова
Рекомендуем
Вечный огонь
Военнослужащие осуждены за осквернение мемориала в Буденновске
РИА
Новости
Молодожены
Однополая пара с усыновленными детьми уехала из России в США
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево задержали двух дебоширов, матерившихся в самолете
Космический мусор
Самарские ученые разработали уникального орбитального уборщика
Лента
новостей
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд рассмотрит иск "Рамблер" к "Одноклассникам" по запрету трансляции
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев рассказал об "удивительной логике" новых санкций против России
Жилой дом
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Памятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
Памятник Льву Толстому открыли на территории МГИМО
Здание телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
Грузинская телекомпания "Рустави 2" начала вещание после смены владельцев
Дмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР
Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты
Рубли
Вам отказано: ЦБ серьезно ограничил банки в выдаче кредитов россиянам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния