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РИА Новости

В Набережных Челнах потушили пожар в заброшенном здании ресторана

20:02 26.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Пожарные потушили пожар в заброшенном здании ресторана "Арарат" в Набережных Челнах, начавшийся в четверг вечером, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По данным регионального ГУМЧС, сообщение о горении кровли здания недействующего ресторана "Арарат" в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике, 2а поступило в 17.04 мск. Из-под кровли здания на площади 600 квадратных метров выбивался густой черный дым, наблюдались отдельные очаги открытого горения. Здание не электрифицировано и не газифицировано.
"В 19.27 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство отмечало, что из-за сильного задымления из близлежащих домов были эвакуированы порядка 100 человек. Проработан вопрос о размещении эвакуированных при необходимости в здании школы, находящейся во дворе дома.
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