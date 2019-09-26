В Набережных Челнах потушили пожар в заброшенном здании ресторана

КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Пожарные потушили пожар в заброшенном здании ресторана "Арарат" в Набережных Челнах, начавшийся в четверг вечером, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По данным регионального ГУМЧС, сообщение о горении кровли здания недействующего ресторана "Арарат" в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике, 2а поступило в 17.04 мск. Из-под кровли здания на площади 600 квадратных метров выбивался густой черный дым, наблюдались отдельные очаги открытого горения. Здание не электрифицировано и не газифицировано.
"В 19.27 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство отмечало, что из-за сильного задымления из близлежащих домов были эвакуированы порядка 100 человек. Проработан вопрос о размещении эвакуированных при необходимости в здании школы, находящейся во дворе дома.