В университете "Дубна" построят общежитие на 600 мест

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Для студентов и педагогов университета "Дубна" будет построено общежитие на 600 мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, поздравляя вуз с 25-летним юбилеем.
"Благодаря преподавателям, сотрудничеству с легендарным Объединенным институтом ядерных исследований, университет "Дубна" сегодня входит в 100 лучших российских вузов, достойно держится в мировом рейтинге. Самое главное для студента – быть в дальнейшем востребованным. Приятно, что абсолютное большинство ребят, которые заканчивают университет, находятся при деле. У нас есть планы по улучшению условий жизни студентов. Мы включили общежитие в программу проектирования, а строительство должны начать в конце следующего года. Будем стараться, чтобы проект был реализован к окончанию 2021-го", - привели слова Воробьева в пресс-службе правительства Подмосковья.
Проект общежития предусматривает два пятиэтажных корпуса, соединенных надземным переходом, с внутренним двориком-атриумом "Город в городе".
Как отметили в пресс-службе, подготовка в университете ведется более чем по 120 направлениям. C февраля на его базе действует Международная инженерная школа. Соглашение о реализации этого проекта подписано губернатором Подмосковья, директором Объединенного института ядерных исследований Виктором Матвеевым и ректором МГТУ имени Баумана Анатолием Александровым. В школе обучаются более 30 студентов, показавших наилучшие результаты по итогам 1-й сессии в вузе. Образовательная программа школы включает углубленное изучение теоретических дисциплин и практические занятия в лабораториях, где студенты создают собственные проекты.