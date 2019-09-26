В университете "Дубна" построят общежитие на 600 мест

"Благодаря преподавателям, сотрудничеству с легендарным Объединенным институтом ядерных исследований, университет "Дубна" сегодня входит в 100 лучших российских вузов, достойно держится в мировом рейтинге. Самое главное для студента – быть в дальнейшем востребованным. Приятно, что абсолютное большинство ребят, которые заканчивают университет, находятся при деле. У нас есть планы по улучшению условий жизни студентов. Мы включили общежитие в программу проектирования, а строительство должны начать в конце следующего года. Будем стараться, чтобы проект был реализован к окончанию 2021-го", - привели слова Воробьева в пресс-службе правительства Подмосковья.