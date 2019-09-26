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РИА Новости

В Набережных Челнах локализовали пожар в заброшенном здании ресторана

19:27 26.09.2019 (обновлено: 19:42 26.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Пожар в заброшенном здании ресторана "Арарат" в Набережных Челнах локализован на площади 600 квадратных метров, из ближайших домов из-за задымления эвакуированы около 100 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По данным регионального ГУМЧС, сообщение о горении кровли здания недействующего ресторана "Арарат" в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике, 2а поступило в 17.04 мск. По прибытию пожарных было установлено, что виден густой черный дым из-под кровли на площади 600 квадратных метров, наблюдаются отдельные очаги открытого горения. Здание не электрифицировано и не газифицировано.
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"В 19.00 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. Из-за сильного задымления из близлежащих домов эвакуированы порядка 100 человек", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что проработан вопрос о размещении эвакуированных при необходимости в школе, находящейся во дворе дома. Пока обращений о размещении не поступало.
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МЧС РФНабережные ЧелныПроисшествия
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