В Набережных Челнах локализовали пожар в заброшенном здании ресторана

КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Пожар в заброшенном здании ресторана "Арарат" в Набережных Челнах локализован на площади 600 квадратных метров, из ближайших домов из-за задымления эвакуированы около 100 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

По данным регионального ГУМЧС, сообщение о горении кровли здания недействующего ресторана "Арарат" в Набережных Челнах на проспекте Сююмбике, 2а поступило в 17.04 мск. По прибытию пожарных было установлено, что виден густой черный дым из-под кровли на площади 600 квадратных метров, наблюдаются отдельные очаги открытого горения. Здание не электрифицировано и не газифицировано.

"В 19.00 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. Из-за сильного задымления из близлежащих домов эвакуированы порядка 100 человек", - говорится в сообщении.