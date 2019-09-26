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РИА Новости

Додон рассказал, от чего зависит успех в решении приднестровской проблемы

18:49 26.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон, впервые выступая на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что попытки поставить под сомнение нейтральный статус республики негативно отражаются на урегулировании приднестровского конфликта.
"Попытки поставить под сомнение статус нейтралитета является недружественным актом в адрес народа Молдавии, они представляют угрозу для любых шансов продвижения по пути решения приднестровской проблемы, в том числе повышения безопасности во всем регионе. Наша цель и наш абсолютный приоритет – решение приднестровской проблемы – достижимы только при условии сохранения статуса военного нейтралитета Молдавии", - сказал Додон.
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Он подчеркнул, что геополитические предпочтения населения республики почти поровну делятся между Востоком, а именно Российской Федерацией, и Западом.
"Как президент Молдавии я использую любую возможность для того, чтобы добиться фактического признания и соблюдения статуса нейтралитета моей страны. Дипломатия великих держав имеет хороший шанс внести решающий вклад в урегулирование замороженного конфликта и создать положительный прецедент для решения десятков подобных ситуаций по всему миру", - добавил Додон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.
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