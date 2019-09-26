Биография Геннадия Манакова

Герой Советского Союза, летчик-космонавт CСCР Геннадий Михайлович Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Андреевского района Оренбургской области.

В 1967-1969 годах получил навыки пилотирования самолета в школе ДОСААФ в Куйбышев (ныне Самара).

В 1969 году после окончания второго курса Куйбышевского авиационного института (ныне Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) перевелся в Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков противовоздушной обороны, которое окончил с отличием в 1973 году.

В 1985 году окончил вечернее отделение Ахтубинского филиала Московского авиационного института "Взлет", факультет "Самолетостроение".

С 1973 года Геннадий Манаков служил летчиком истребительного авиационного полка. Освоил пилотирование самолета Су-15ТМ.

С 1975 года – старший летчик, с 1976 года – заместитель командира авиационной эскадрильи по политчасти.

В 1980 году после окончания Центра испытаний авиационной техники и подготовки летчиков-испытателей в Ахтубинске Астраханской области, служил летчиком-испытателем службы летных испытаний бомбардировочной авиации 1-го управления Государственного Краснознаменного научно-исследовательского института (ГКНИИ) ВВС (ныне Государственный летно-испытательный центр министерства обороны РФ им. В.П. Чкалова).

С 1981 года – летчик-испытатель, с 1983 года – ведущий инженер и старший летчик-испытатель службы летных испытаний истребителей-перехватчиков ПВО и самолетов фронтовой авиации. Дополнительно освоил пилотирование самолетов МиГ-21, МиГ-23МЛ, МиГ-23П, МиГ-25, МиГ-27К, МиГ-27Д, МиГ-29, Су-15ТМ, Су-17М3, Су-22М3, Су-25, М-17.

В 1985 году Манаков был отобран в качестве кандидата в космонавты от ГКНИИ ВВС. В 1985-1987 годах проходил общекосмическую подготовку в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) и получил квалификацию космонавта-испытателя.

В 1988 году приказом министерства обороны СССР зачислен во вторую группу отряда космонавтов на должность космонавта-испытателя.

В 1988-1989 годах проходил подготовку в группе космонавтов по программе полетов на орбитальный комплекс (ОК) "Мир".

С 1 августа по 10 декабря 1990 года совершил свой первый космический полет в качестве командира космического корабля (КК) "Союз ТМ-10" и ОК "Мир" по программе советско-японского полета. В ходе полета 30 октября 1990 года осуществил выход в открытый космос продолжительностью 2 часа 45 минут. Продолжительность полета составила 130 суток 20 часов 35 минут 51 секунда.

С 1991 года Манаков был командиром четвертой группы отряда космонавтов, инструктором-космонавтом-испытателем.

С 24 января по 22 июля 1993 года совершил свой второй космический полет в качестве командира КК "Союз ТМ-16" и ОК "Мир". Во время полета осуществил два выхода в открытый космос. Продолжительность полета составила 179 суток 43 минуты 46 секунд.

С 1994 года – командир группы, инструктор-космонавт-испытатель.

В 1996 году Геннадий Манаков выбыл из отряда космонавтов по состоянию здоровья, работал начальником отдела (по обеспечению жизнедеятельности космонавтов в особых условиях).

С 1997 по 2000 год был начальником 2-го управления ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

В июле 2000 года был уволен в запас в звании полковника.

Геннадий Манаков – Герой Советского Союза (1990). Награжден орденами Ленина (1990), Дружбы народов (1993), "За военные заслуги" (2000), медалями. Кавалер французского ордена Почетного легиона (1992).

26 сентября 2019 года стало известно, что Геннадий Манаков скончался