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РИА Новости

Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков

17:01 26.09.2019 (обновлено: 18:22 26.09.2019)
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© РИА НовостиЛетчик-космонавт Геннадий Манаков
Летчик-космонавт Геннадий Манаков
© РИА Новости
Летчик-космонавт Геннадий Манаков. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков, совершивший два космических полета на орбитальной станции "Мир", умер на 70-м году жизни, сообщил депутат Госдумы космонавт Максим Сураев.

"Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!" — написал Сураев на своей странице в Twitter.

Геннадий Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Оренбургской области. В 1973 году окончил Армавирское летное училище с отличием и золотой медалью по специальности "командная истребительная авиация", получив диплом летчика-инженера.
В 1985 году был отобран в качестве кандидата в космонавты и направлен в Центр подготовки космонавтов.
Первый космический полет длительностью 131 сутки совершил в августе-декабре 1990 года вместе с Геннадием Стрекаловым на борту орбитальной станции "Мир". Выполнил выход в открытый космос.
Второй космический полет продолжительностью 179 суток осуществил в январе-июле 1993 года вместе с Александром Полещуком на станции "Мир". Совершил два выхода в открытый космос.
© РИА Новости / Владимир РодионовКосмонавты Геннадий Манаков и Александр Полещук
Космонавты Геннадий Манаков и Александр Полещук
© РИА Новости / Владимир Родионов
Космонавты Геннадий Манаков и Александр Полещук
В третий космический полет должен был отправиться в 1996 году, но был выведен из экипажа по состоянию здоровья.
Награжден медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (в 1990 году), орденом Ленина (1990), орденом Дружбы народов (1993). Офицер ордена Почетного легиона (1992).
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Геннадий МанаковМаксим СураевКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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