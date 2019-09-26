Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков, совершивший два космических полета на орбитальной станции "Мир", умер на 70-м году жизни, сообщил депутат Госдумы космонавт Максим Сураев.

"Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!" — написал Сураев на своей странице в Twitter.

Геннадий Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Оренбургской области. В 1973 году окончил Армавирское летное училище с отличием и золотой медалью по специальности "командная истребительная авиация", получив диплом летчика-инженера.

В 1985 году был отобран в качестве кандидата в космонавты и направлен в Центр подготовки космонавтов.

Первый космический полет длительностью 131 сутки совершил в августе-декабре 1990 года вместе с Геннадием Стрекаловым на борту орбитальной станции "Мир". Выполнил выход в открытый космос.

Второй космический полет продолжительностью 179 суток осуществил в январе-июле 1993 года вместе с Александром Полещуком на станции "Мир". Совершил два выхода в открытый космос.

В третий космический полет должен был отправиться в 1996 году, но был выведен из экипажа по состоянию здоровья.