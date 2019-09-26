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РИА Новости
Культура

Военным могут сделать вход в цирк по военному билету

18:33 26.09.2019
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CC BY-SA 3.0 / Zimin Vas / Здание Цирка имени братьев Никитиных в Саратове
Здание Цирка имени братьев Никитиных в Саратове
CC BY-SA 3.0 / Zimin Vas /
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Росгосцирк" прорабатывает вопрос с министерством обороны о посещении цирков военнослужащими по определенному документу, сообщил гендиректор "Росгосцирка" Владимир Шемякин на коллегии Минкультуры РФ.
Ранее в Минкультуры состоялся конкурс на замещение должности генерального директора Росгосцирка. Он проходил в два этапа, до второго допустили двух кандидатов. Комиссия приняла решение в пользу Шемякина, который с апреля занимал должность и. о. гендиректора компании.
"Мы очень много социальных программ реализуем во всех субъектах. Хочу сказать, что у нас сейчас проработки и интересный договор с Минобороны РФ: ведомство восстанавливает досуговые центры, и у нас есть обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету. Это будет выгодно и министерству обороны, и нам", - сказал Шемякин.
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