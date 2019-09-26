Военным могут сделать вход в цирк по военному билету

"Мы очень много социальных программ реализуем во всех субъектах. Хочу сказать, что у нас сейчас проработки и интересный договор с Минобороны РФ: ведомство восстанавливает досуговые центры, и у нас есть обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету. Это будет выгодно и министерству обороны, и нам", - сказал Шемякин.