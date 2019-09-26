В МИД прокомментировали слушания в конгрессе о беседе Трампа и Зеленского

За себя и за того парня, или Сколько вешать в стенограммах?

Ну это ж надо: нанести такой удар по таинствам мировой дипломатии. Это как исповедоваться в рупор. Причем не только за себя, но и за того парня. Тот парень, впрочем, не в претензиях. Правильно. Ему теперь на Трампа не обижаться, а молиться надо. И на его переизбрание тоже.