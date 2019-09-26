В МИД прокомментировали слушания в конгрессе о беседе Трампа и Зеленского

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слушания в американском конгрессе о ситуации вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"На всех американских каналах круглосуточное шоу - ищут нестыковки в словах, звонках, речах. Все всех подозревают. Все всех обвиняют. Только что вспоминали обстоятельства контактов (бывших президентов США и России Барака) Обамы и (Дмитрия) Медведева. Потом переключились на разговор Трампа и Зеленского. Затем сосредоточились на анализе твитов Президента США. И это дебаты в Комитете по разведке Конгресса! Казалось бы, серьёзные люди. Но это только казалось", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Вчера, 17:45АкцентыЗа себя и за того парня, или Сколько вешать в стенограммах?Ну это ж надо: нанести такой удар по таинствам мировой дипломатии. Это как исповедоваться в рупор. Причем не только за себя, но и за того парня. Тот парень, впрочем, не в претензиях. Правильно. Ему теперь на Трампа не обижаться, а молиться надо. И на его переизбрание тоже.