Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T18:31Z
https://ria.ru/20190926/1559176172.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155914/29/1559142961_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e6bea314d319fa5a98d075fafd6129ad.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали слушания в конгрессе о беседе Трампа и Зеленского

18:31 26.09.2019
505
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слушания в американском конгрессе о ситуации вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"На всех американских каналах круглосуточное шоу - ищут нестыковки в словах, звонках, речах. Все всех подозревают. Все всех обвиняют. Только что вспоминали обстоятельства контактов (бывших президентов США и России Барака) Обамы и (Дмитрия) Медведева. Потом переключились на разговор Трампа и Зеленского. Затем сосредоточились на анализе твитов Президента США. И это дебаты в Комитете по разведке Конгресса! Казалось бы, серьёзные люди. Но это только казалось", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским
Вчера, 17:45Акценты
За себя и за того парня, или Сколько вешать в стенограммах?Ну это ж надо: нанести такой удар по таинствам мировой дипломатии. Это как исповедоваться в рупор. Причем не только за себя, но и за того парня. Тот парень, впрочем, не в претензиях. Правильно. Ему теперь на Трампа не обижаться, а молиться надо. И на его переизбрание тоже.
1430000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
Посольство России прокомментировало речь президента Литвы в ООН
РИА
Новости
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Опубликовано письмо американского разведчика о "давлении Трампа на Украину"
Лента
новостей
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Партия Порошенко раскритиковала слова Зеленского Трампу
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
В Совфеде назвали санкции США попыткой "уколоть" Россию за свои неудачи
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отвечают на вопросы журналистов после встречи в Москве
Новак обсудил с Шефчовичем сотрудничество России с Евросоюзом по газу
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал новые санкции США
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси заявила, что не спешит с выводами по импичменту Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
Лента новостейМолния