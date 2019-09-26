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РИА Новости

В Набережных Челнах загорелось здание ресторана

18:11 26.09.2019 (обновлено: 18:27 26.09.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кровля недействующего ресторана загорелась на площади 600 квадратных метров в Набережных Челнах в Татарстане, идет эвакуация жителей ближайших домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На проспекте Сююмбике горит кровля недействующего ресторана "Арарат" на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за сильного задымления идет эвакуация жителей рядом находящихся жилых домов. К тушению пожара привлечены 82 человека и 23 единицы техники.
По данным МЧС, здание не электрифицировано и не газифицировано.
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