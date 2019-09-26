В Набережных Челнах загорелось здание ресторана

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кровля недействующего ресторана загорелась на площади 600 квадратных метров в Набережных Челнах в Татарстане, идет эвакуация жителей ближайших домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"На проспекте Сююмбике горит кровля недействующего ресторана "Арарат" на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за сильного задымления идет эвакуация жителей рядом находящихся жилых домов. К тушению пожара привлечены 82 человека и 23 единицы техники.