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РИА Новости

Минсельхоз предложил визуально выделять вина из российского винограда

18:30 26.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает размещать на бутылках вина, которое произведено из российского винограда, информацию об этом факте, проект соответствующих поправок в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя опубликован на портале проектов правовых актов.
Законопроектом предлагается установить "обязанность указания на потребительской таре (упаковке) или этикетках винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, визуально читаемого сообщения: "Произведено из винограда, выращенного на территории Российской Федерации", говорится в пояснительной записке к проекту.
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В случае принятия документа он вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования. При этом розничная продажа винодельческой продукции со "старыми" этикетками будет возможна до окончания срока годности.
Минсельхоз в пояснительной записке отмечает, что проект направлен на совершенствование законодательства "с целью повышения информированности населения о происхождении винограда, используемого для производства винодельческой продукции, обеспечения возможности правильного выбора такой продукции для потребителей".
Согласно материалам, опубликованным на портале, в случае принятия законопроекта потребуется изменение ряда правовых актов, среди которых - правила продажи отдельных видов товаров.
"Постановлением правительства РФ необходимо внести изменения в пункт 11 правил в части установления обязанности продавца своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую информацию о том, что винодельческая продукция произведена из винограда, выращенного на территории Российской Федерации", - отмечается в материалах. В качестве примерного срока подготовки проекта постановления указывается первый квартал 2020 года.
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